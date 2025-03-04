Какие задачи поставил Лукашенко перед Госстандартом

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от Госстандарта обеспечить новые требования и защиту внутреннего рынка, это было заявлено во время принятия кадровых решений по новому составу правительства. Во главе Государственного комитета по стандартизации осталась Елена Моргунова, проинформировала БЕЛТА .

"Что касается Госстандарта. Нужны современные требования к продукции, услугам, инструментам, стандартизации. Нужны новые требования. Вы знаете, как это делать. Если можете - делайте, - сказал Александр Лукашенко. - Защита внутреннего рынка должна быть обеспечена. Важнейший вопрос. Мы не должны упускать свой рынок, каким бы он ни был - большой, малый и так далее. Нужно содействовать экспорту, обеспечить импортозамещение посредством инструментов стандартизации".