Какой момент в инаугурации Трампа не понравился Лукашенко

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Президент Беларуси Александр Лукашенко смотрел в прямом эфире инаугурацию Президента США Дональда Трампа. Но один момент ему очень не понравился, рассказал глава государства во время общения с работниками Минского автомобильного завода, сообщает БЕЛТА.

"Послушал я в прямом эфире его выступление. Честно говоря, я не в восторге был от Джо Байдена - предыдущего президента. Но я смотрел на него, он как-то приличнее выглядел, чем сам Трамп. Сидел (Джо Байден - прим. ред.) так, опустившись. Как оно было, уже там было все, ты (Дональд Трамп - прим. ред.) уже это все сказал. Ну зачем ты полречи опорочил этого бедного старика? Видели, сидел, опустивши руки, бедолага этот Байден вместе с Камалой Харрис. Эту женщину бедную выкинули на поверхность против Трампа. Она воевала, молодец, крепко держалась. И надо отдать должное. Не надо их уничтожать", - рассказал Александр Лукашенко.

"Это мое мнение и такое эмоциональное впечатление, исходя из моего опыта. Поэтому я очень негативно воспринял эту всю инаугурацию и эти заявления".