3.77 BYN
2.98 BYN
3.43 BYN
Келлог прокомментировал в соцсети X встречу с Лукашенко
Автор:Редакция news.by
Спецпосланник Президента США по Украине Кит Келлог в соцсети X прокомментировал встречу c Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
"В целом отличная командная работа. Наша делегация встретилась с лидером Беларуси Лукашенко и его командой. Джон Коул (заместитель Келлога. - Прим. БЕЛТА) провел обсуждения по двусторонним отношениям США и Беларуси", - написал он.
Келлог добавил, что в числе обсуждаемых тем был также конфликт в Украине.