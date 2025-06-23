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Келлог прокомментировал в соцсети X встречу с Лукашенко

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Спецпосланник Президента США по Украине Кит Келлог в соцсети X прокомментировал встречу c Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

"В целом отличная командная работа. Наша делегация встретилась с лидером Беларуси Лукашенко и его командой. Джон Коул (заместитель Келлога. - Прим. БЕЛТА) провел обсуждения по двусторонним отношениям США и Беларуси", - написал он. 

Келлог добавил, что в числе обсуждаемых тем был также конфликт в Украине.

встречаКит КеллогАлександр ЛукашенкоПрезидент Беларуси