Хабиров и Лукашенко обсудили создание башкирско-белорусского инвестиционного кластера

Создание башкирско-белорусского инвестиционного кластера обсуждалось во время встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с главой Башкортостана Радием Хабировым. Об этом руководитель этого региона Российской Федерации рассказал по итогам встречи, информирует БЕЛТА .

"Мы предложили Президенту поддержать нашу идею создания башкирско-белорусского инвестиционного кластера. Это новое экономическое явление. Для этого необходимо изменение законодательства Российской Федерации. Мы законодательную инициативу подготовили. В этом вопросе мы нашли поддержку у Президента Беларуси", - сказал Радий Хабиров.