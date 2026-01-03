3.71 BYN
Команда "Время Первого" начинает новый год с абсолютного эксклюзива
Автор:Редакция news.by
2026-й объявлен Годом белорусской женщины. Это была личная инициатива главы государства. И тем самым Президент обрадовал прекрасную половину страны.
Команда "Время Первого" начинает новый год с абсолютного эксклюзива. Уникальные кадры, как записывалось новогоднее обращение. Впрочем покажем не только это 4 января в "Главном эфире", а также на нашем сайте News.by и мультимедийном портале VIDEOBEL.BY.