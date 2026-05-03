Командировка на Гомельщину, презентация нового трактора - как прошла рабочая неделя Президента

Большая командировка Президента на юг страны. Первый учит считать деньги и обещает жесткий спрос за культуру земледелия и инвестпроекты. Что касается сохранности поголовья, здесь все принципиально. Эта тема не сходит с повестки ни одного президентского совещания.

Предупреждения закончились. Как это было по следам вопиющего факта в Рогачевском районе, где мертвых животных буквально разбросали на гектаре земли. Виновные уже в СИЗО. Глава государства только усиливает жим, повышая стандарты качества в сельскохозяйственной отрасли и по сопутствующим направлениям. Это в том числе касается перспектив отечественного машиностроения.

Петриков, Наровля, Лясковичи - традиционный президентский маршрут. Каждой весной глава государства на Гомельщине. Пул Первого ездит неделю за Президентом в самых разных условиях. И все-таки здесь, на Полесье, ты понимаешь, что такое действительно пыльная работа.

Гомельчане, как никто, помнят, как делали политику на чернобыльской теме. Но наш Президент своим примером показывал, что эти земли нельзя бросать. Приезжал, оставался жить, поддерживал и убеждал людей. И теперь, глядя на уровень жизни в этих краях, вообще нет никаких отталкивающих ассоциаций. И сами минские, и зарубежные гости с удовольствием приезжают на Гомельщину и обожают отечественные продукты.

"Стоит задача в районных центрах, агрогородках создать условия, чтобы были дошкольные учреждения высокого уровня, школы, спортивные учреждения, чтобы могли развиваться у молодых семей дети, создать условия, чтобы сюда приезжали не только за хорошей зарплатой. Нужно создать условия, чтобы здесь пустили корни, росли семьи и развивались районы", - отметил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.

Сейчас идет речь исключительно о развитии этих регионов. Принята новая программа для Припятского Полесья. Сильная медицинская база, социалка (от досуга до решения бытовых вопросов) и строгая культура земледелия. Наш Президент всегда в полях, мотается по стране, чтобы сохранить деревню. И те, кто покупает домик в деревне, держит в порядке мехдвор, относится к технике как к своей собственной, помогают поддерживать этот агротренд.

Тренд пятилетки - высокотехнологичные молочно-товарные комплексы. Их строят по всей стране. И хоть глава государства постоянно говорит о том, что надо считать деньги и подходить экономно, здесь, в Наровлянском районе, не скупились. Заработали, вложились и еще расширяются. Но, конечно, если копнуть, все относительно.

Глава государства говорил, губернаторы - президенты на своих территориях. Если есть деньги, строят на свое усмотрение, много, мало. Для обывателя это может и детали, в которые не очень-то и хочется углубляться. Но только в магазине всем важно, чтобы цена на продукты не скакала, и молочка, и мясо были только лучшего качества.

"Профилактории - это не избавление от всех проблем с падежом скота. Надо и другие вопросы решать. И ветеринария - это тоже не главное. Надо организация и надо человеческое отношение к скотине", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По распоряжению Президента журналисты растиражировали жуткие кадры с мертвыми животными, от которых просто сердце рвется. Виновные уже в СИЗО. А раньше все было куда лояльнее в плане наказания. Вот и еще одна тема на "подумать".

После недели разъездов по стране очень хочется домой. Соскучились по работе во Дворце. А губернаторам пришлось полным составом собраться в Минске. Президент подвел итоги большой командировки, обсудили программу "Один район - один проект". Ее главная цель - поднять экономику регионов, дать людям новые рабочие места.

"Я не вижу, что наши органы власти, особенно внизу, председатели райисполкомов, живут этой темой, реально в нее погрузились и буквально борются за каждое рабочее место, если это нужно в конкретном районе", - сказал Президент.

На этом фоне хватает примеров, когда в рамках того или иного проекта заявлялись, условно, 100 новых работников, а по факту получилось 85. И абсолютно формально проект признается невыполненным.

"Ну, это махровая бюрократия. Вот эта поездка, я не скажу, что депрессивные районы. Вот то, что я видел и, может, перехвалил Ивана Ивановича Крупко. Ну, слушайте, если у нас в Гродненской области так будут вести хозяйство на земле, как у него в депрессивных районах, я буду только рад", - подчеркнул Александр Лукашенко.

КГК и фамилия Герасимов в контексте денег, внезапных проверок и в целом контроля уже на многих наводит если не страх, то панику точно. Как говорится: виноват - отвечай. Но Президент акцентно попросил без перегибов.

Глава государства подчеркнул, что в наручники следует брать тех, кто этого заслуживает. Например, если у правоохранителей есть информация о том или ином нарушении. "Если такой информации нет, не надо кованым сапогом стучать в дверь человеку", - добавил он.

В рамках программы "Один район - один проект" ребрендинг коснулся и "Красного мозырянина". Появилась новая линия по производству ириса, теперь выпускают 7 видов (конечно, по-прежнему ту самую "Коровку").

Комплексное совещание в последний день апреля. Никакой передышки в президентском графике. Праздник труда буквально.

В полях обсудили развитие отечественного тракторостроения. Президенту показали новинку - самый мощный трактор на постсоветском пространстве.

Президент требует с каждым разом все больше. Надо свое: нужен свой двигатель, гидравлика. На все это у Минпрома ответ: будет.