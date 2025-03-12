Конституционный Суд принял послание Президенту и палатам Национального собрания

"В Республике Беларусь осуществляется системная согласованная деятельность государственных органов по обеспечению незыблемости конституционного строя, реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина, утверждению верховенства Конституции и ее прямого действия при надлежащем соблюдении баланса конституционных функций государственных органов и их самостоятельности в пределах своих полномочий в соответствии с конституционным принципом разделения властей", - сказал Петр Миклашевич.