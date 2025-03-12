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Конституционный Суд принял послание Президенту и палатам Национального собрания
Конституционный Суд принял послание Президенту и палатам Национального собрания "О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь", сообщает БЕЛТА.
"Послание состоит из четырех разделов, вводной и заключительной частей", - отметил председатель Конституционного Суда Петр Миклашевич, оглашая послание.
"В Республике Беларусь осуществляется системная согласованная деятельность государственных органов по обеспечению незыблемости конституционного строя, реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина, утверждению верховенства Конституции и ее прямого действия при надлежащем соблюдении баланса конституционных функций государственных органов и их самостоятельности в пределах своих полномочий в соответствии с конституционным принципом разделения властей", - сказал Петр Миклашевич.
Председатель КС отметил, что Национальным собранием Республики Беларусь в 2024 году принято 34 закона, устанавливающих правовое регулирование наиболее важных общественных отношений и направленных на последовательную реализацию конституционных принципов и норм в различных сферах жизнедеятельности.