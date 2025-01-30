Король Бахрейна поздравил Президента Беларуси с победой на выборах

В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступили поздравления от Короля Бахрейна шейха Хамада бен Исы аль-Халифы и наследного принца, премьер-министра этой страны Сальмана бен Хамада аль-Халифы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Хамад бен Иса аль-Халифа подтвердил Александру Лукашенко глубокую признательность за двусторонние отношения между Королевством Бахрейн и дружественной Республикой Беларусь.

"Мы будем рады совместной работе с Вашим Превосходительством по укреплению отношений во всех областях на благо и в интересах наших дружественных стран и народов. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в выполнении Ваших президентских обязанностей по руководству республикой на предстоящем этапе для достижения амбиций и стремлений Вашего дружественного народа к дальнейшему прогрессу, процветанию и развитию", - говорится в поздравлении от Короля Бахрейна.