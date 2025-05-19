Козлов освобожден от должности замкомандующего войсками Северо-западного оперативного командования

Генерал-майор Игорь Козлов освобожден от должности заместителя командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил. Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 19 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Игорь Козлов уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.