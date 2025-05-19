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Козлов освобожден от должности замкомандующего войсками Северо-западного оперативного командования
Козлов освобожден от должности замкомандующего войсками Северо-западного оперативного командованияnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/707f4584-c0cb-4dc6-84a3-0c5a68d7fa11/conversions/31e0333a-4c35-4a30-9365-2c36d09dc5e8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/707f4584-c0cb-4dc6-84a3-0c5a68d7fa11/conversions/31e0333a-4c35-4a30-9365-2c36d09dc5e8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/707f4584-c0cb-4dc6-84a3-0c5a68d7fa11/conversions/31e0333a-4c35-4a30-9365-2c36d09dc5e8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/707f4584-c0cb-4dc6-84a3-0c5a68d7fa11/conversions/31e0333a-4c35-4a30-9365-2c36d09dc5e8-xl-___webp_1920.webp 1920w
Генерал-майор Игорь Козлов освобожден от должности заместителя командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил.
Соответствующий указ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 19 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Игорь Козлов уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.