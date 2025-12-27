Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Кулуары большой политики и главные события недели – в рубрике "Время Первого"

Рабочие планы Президента на 2026-й. Новые подробности питерских встреч и задачи для безопасности на праздники. Итоги предновогодней недели подведем в рубрике "Время Первого".

О чем говорили Лукашенко и Пашинян? Кто из министров оттачивал танцевальные па до последнего? А также TikTok-инсайды про президентский бал от участников.

Все, что было в кулуарах большой политики и главных событий недели, уже 28 декабря.

Президент

Время Первого