Лидер Беларуси предложил Эфиопии помощь в механизации сельского хозяйства

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Эфиопии Тайе Ацке-Селассие, премьер-министра Абия Ахмеда и дружественный народ этой страны с национальным праздником - Днем установления мира и демократии. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Этот праздник символизирует победу суверенитета и стремление к свободе эфиопов, мужество и неукротимая сила духа которых навсегда останутся в памяти поколений. Беларусь придает большое значение углублению отношений с Эфиопией и разделяет с ней взгляды на актуальные вопросы и события, что происходят на международной арене. Наши страны вместе выступают за укрепление многополярного мира, демонстрируют приверженность согласию, справедливости и устойчивому развитию", - говорится в послании Президенту Эфиопии.

Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества в отраслях экономики, образования, культуры и спорта. "Мы имеем практический опыт реализации проектов на Африканском континенте и готовы предложить эфиопским партнерам свои компетенции в процессах механизации сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности, а также в горнодобывающей промышленности, медицине, информационных технологиях. Буду рад встретиться с Вами в Минске, Аддис-Абебе или на площадках ООН, Движения Неприсоединения и БРИКС для детального обсуждения путей углубления белорусско-эфиопских связей", - подчеркнул глава государства.

В поздравлении премьер-министру Эфиопии Александр Лукашенко отметил, что сегодня эта страна уверенно держит курс на укрепление своей экономики, играет активную роль в региональных и глобальных процессах.