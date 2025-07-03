Лидеры государств поздравляют Президента Беларуси и белорусов с Днем Независимости

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Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусского народа от глав зарубежных государств, международных организаций и интеграционных объединений, политических и общественных деятелей. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского лидера.

Президента Беларуси и белорусский народ поздравили руководители России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции, Индии, Пакистана, Израиля, Сербии, Саудовской Аравии, Омана, КНДР, Бахрейна, Вьетнама, Никарагуа, Венесуэлы, Мьянмы, Таиланда, ЮАР, Алжира, Шри-Ланки, Палестины, Судана, Чада.

Поздравление направил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Поздравительные послания поступили от Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, генерального секретаря ШОС Нурлана Ермекбаева, генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева, председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова.

Президент России Владимир Путин в поздравлении подчеркнул, что этот праздник, связанный с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков, имеет непреходящее значение и для белорусов, и для россиян: "Сражаясь плечом к плечу, наши народы внесли решающий вклад в Победу над нацизмом".

Фото: ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca239ffc-6a72-4f78-9ba0-283dfb4782a6/conversions/ce0b0be0-6727-448f-8d8f-c4f167b38d59-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca239ffc-6a72-4f78-9ba0-283dfb4782a6/conversions/ce0b0be0-6727-448f-8d8f-c4f167b38d59-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca239ffc-6a72-4f78-9ba0-283dfb4782a6/conversions/ce0b0be0-6727-448f-8d8f-c4f167b38d59-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca239ffc-6a72-4f78-9ba0-283dfb4782a6/conversions/ce0b0be0-6727-448f-8d8f-c4f167b38d59-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ТАСС

"Важно, что и сегодня, перед лицом серьезных внешних угроз и вызовов узы братской дружбы и взаимовыручки, связывающие наши страны, остаются столь же прочными, как и прежде. Россия и Беларусь активно сотрудничают на самых различных направлениях, координируют усилия в международных делах и планомерно совершенствуют институты Союзного государства. Уверен, что, действуя сообща, мы преодолеем любые трудности и еще более укрепим продуктивные двусторонние связи - на благо россиян и белорусов, в интересах обеспечения стабильности и безопасности на евразийском пространстве. Желаю Вам здоровья и успехов, а всем жителям Беларуси - счастья и благополучия", - говорится в поздравлении от российского лидера.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин адресовал Александру Лукашенко и дружественному народу Беларуси искренние поздравления и наилучшие пожелания. "Под Вашим руководством Беларусь достигла социальной стабильности, экономического развития и всестороннего прогресса в различных сферах государственного строительства. Будучи добрым другом и надежным партнером, китайская сторона искренне рада этим успехам. В прошлом месяце мы провели дружественную встречу в Пекине. Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений и готов совместно с Вами прилагать усилия для того, чтобы направлять двусторонние отношения и взаимовыгодное сотрудничество по пути устойчивого и долгосрочного развития", - говорится в поздравлении.

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92cfb762-6d71-4a9e-85e5-ab26dca0f99c/conversions/968c702c-ef11-435e-8190-4696b8b234b4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92cfb762-6d71-4a9e-85e5-ab26dca0f99c/conversions/968c702c-ef11-435e-8190-4696b8b234b4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92cfb762-6d71-4a9e-85e5-ab26dca0f99c/conversions/968c702c-ef11-435e-8190-4696b8b234b4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92cfb762-6d71-4a9e-85e5-ab26dca0f99c/conversions/968c702c-ef11-435e-8190-4696b8b234b4-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Си Цзиньпин также пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья и всего наилучшего, Республике Беларусь - могущества и процветания, а белорусскому народу - счастья и благополучия.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал Александру Лукашенко дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Беларуси - благополучия и процветания. "Под Вашим сильным руководством Беларусь демонстрирует значительные успехи в социально-экономическом развитии и повышении благосостояния населения. Казахский народ с неизменным чувством глубокого уважения и симпатии относится к братскому белорусскому народу, его самобытной культуре и национальным традициям. В Казахстане высоко ценят Ваш личный вклад в упрочение уз дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, твердо поддерживают усилия, направленные на вывод казахско-белорусских отношений на качественно новый уровень", - подчеркнул Президент Казахстана.

Фото: ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c499bad7-1328-4428-a125-f28e8cfd4901/conversions/06277e33-efce-4ade-951f-adb8bbb777f1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c499bad7-1328-4428-a125-f28e8cfd4901/conversions/06277e33-efce-4ade-951f-adb8bbb777f1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c499bad7-1328-4428-a125-f28e8cfd4901/conversions/06277e33-efce-4ade-951f-adb8bbb777f1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c499bad7-1328-4428-a125-f28e8cfd4901/conversions/06277e33-efce-4ade-951f-adb8bbb777f1-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ТАСС

Поступило поздравление и от первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он отметил, что Беларусь демонстрирует стабильное развитие, укрепление государственного суверенитета и последовательное продвижение по пути модернизации. "Уверен, что и в дальнейшем Ваша страна будет стремительно идти вперед, укрепляя позиции на международной арене и добиваясь новых успехов", - говорится в поздравлении.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем поздравлении Александру Лукашенко особо подчеркнул достигнутый в последние годы беспрецедентно высокий уровень узбекско-белорусских отношений: "Взаимовыгодное сотрудничество динамично развивается по всем направлениям, осуществляются важные программы экономической кооперации и культурно-гуманитарного обмена. Убежден, что наши предстоящие встречи откроют новые возможности для дальнейшего расширения многопланового партнерства между Узбекистаном и Беларусью".

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8623b91d-c96a-4abc-a687-31fd97e544ac/conversions/4227253c-e092-49a9-bc6b-60267845218c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8623b91d-c96a-4abc-a687-31fd97e544ac/conversions/4227253c-e092-49a9-bc6b-60267845218c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8623b91d-c96a-4abc-a687-31fd97e544ac/conversions/4227253c-e092-49a9-bc6b-60267845218c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8623b91d-c96a-4abc-a687-31fd97e544ac/conversions/4227253c-e092-49a9-bc6b-60267845218c-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

"Сегодня под Вашим эффективным руководством в Беларуси успешно реализуется стратегия масштабных преобразований, обеспечивается устойчивое социально-экономическое развитие страны, повышается благосостояние населения. В этом я еще раз убедился в ходе своего недавнего пребывания в Минске", - отметил Шавкат Мирзиёев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан и Беларусь связывают традиционно тесные отношения дружбы и взаимоподдержки. Он пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а Беларуси - благополучия и процветания. "Хотел бы с удовлетворением отметить высокую динамику сотрудничества между нашими странами, которое с каждым годом наполняется новым содержанием. Отрадно, что мы смогли достичь хорошего уровня в развитии межгосударственного диалога, укреплении торгово-экономического сотрудничества и интенсификации культурно-гуманитарных связей. Убежден, что совместными усилиями двусторонние связи и взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Беларусью будут и впредь динамично расширяться и углубляться по всем направлениям в духе стратегического партнерства в интересах наших дружественных народов и стран", - говорится в поздравлении от азербайджанского лидера.

Александра Лукашенко и дружественный белорусский народ поздравил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. "Таджикистан искренне радуется достижениям своего стратегического партнера в социально-экономическом развитии и укреплении его авторитета на международной арене. Многоплановое сотрудничество с дружественной Беларусью занимает особое место во внешней политике Таджикистана, - говорится в поздравлении. - Выражаю уверенность в том, что совместными усилиями мы и впредь будем укреплять наше созидательное межгосударственное взаимодействие, задействуя в полной мере имеющийся в наших двусторонних отношениях огромный потенциал".

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b0c1948-16aa-4ac6-8b3c-9d7987b62e62/conversions/07a2a47e-e651-4fa7-8fc6-a7a24c17dc22-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b0c1948-16aa-4ac6-8b3c-9d7987b62e62/conversions/07a2a47e-e651-4fa7-8fc6-a7a24c17dc22-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b0c1948-16aa-4ac6-8b3c-9d7987b62e62/conversions/07a2a47e-e651-4fa7-8fc6-a7a24c17dc22-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b0c1948-16aa-4ac6-8b3c-9d7987b62e62/conversions/07a2a47e-e651-4fa7-8fc6-a7a24c17dc22-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в поздравительном послании констатировал, что кыргызско-белорусское взаимодействие поступательно развивается по всему спектру двусторонних отношений, а также в рамках региональных и международных организаций. "Убежден, что дальнейшее углубление и расширение сотрудничества между нашими странами будут способствовать укреплению дружбы и росту благосостояния народов Кыргызстана и Беларуси", - отметил он.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил главе белорусского государства и всему народу Республики Беларусь искренние поздравления: "Убежден, что дружественные отношения между нашими странами будут и впредь укрепляться на благо наших народов. Пользуясь этой возможностью, искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов, а народу Республики Беларусь - благополучия и процветания".

Поздравление главе белорусского государства направил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Я убежден, что ценность многостороннего и результативного сотрудничества между нашими странами еще больше увеличится в этот период, когда региональные и глобальные события набирают скорость. Я от всей души желаю, чтобы основанные на взаимном уважении и искреннем диалоге турецко-белорусские отношения вышли на еще более высокий уровень. Наши двусторонние отношения важны не только с точки зрения благосостояния наших стран и народов, но в то же самое время и в контексте установления мира и стабильности в нашем регионе", - говорится в поздравлении.

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb0c2901-6794-4a4f-82c4-3c10eccf3dd9/conversions/a8050910-a14e-4f58-8577-d82397a7b545-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb0c2901-6794-4a4f-82c4-3c10eccf3dd9/conversions/a8050910-a14e-4f58-8577-d82397a7b545-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb0c2901-6794-4a4f-82c4-3c10eccf3dd9/conversions/a8050910-a14e-4f58-8577-d82397a7b545-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb0c2901-6794-4a4f-82c4-3c10eccf3dd9/conversions/a8050910-a14e-4f58-8577-d82397a7b545-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

От имени правительства, народа Индии и от себя лично Президент этой страны Драупади Мурму передала теплые поздравления и пожелания Президенту и народу Беларуси: "Индию и Беларусь связывают теплые и близкие узы, отмеченные взаимным уважением, доверием и общим стремлением к углублению наших многоплановых отношений. Уверена, что наши двусторонние отношения продолжат укрепляться под Вашим руководством и служить интересам народов наших стран. Я также передаю Вам мои наилучшие пожелания крепкого здоровья, а также пожелания благополучия и успеха дружественному народу Республики Беларусь".

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в поздравительном послании подчеркнул, что две страны имеют исторически искренние и дружеские отношения. "Отрадно видеть, что благодаря приверженности Вашего Превосходительства наша дружба трансформируется во взаимовыгодное экономическое партнерство. Я с удовольствием вспоминаю наши самые теплые и продуктивные обсуждения во время моего визита в величественный город Минск в апреле 2025 года. Я хотел бы еще раз выразить свою глубокую признательность Вашему Превосходительству за руководство, которое позволило обеим сторонам подписать эпохальные соглашения о сотрудничестве, - говорится в поздравлении. - С нетерпением жду тесного сотрудничества с Вами в предстоящие дни для дальнейшего укрепления нашего многостороннего взаимодействия. Я молюсь за доброе здоровье, благополучие и счастье Вашего Превосходительства, а также за дальнейший мир, прогресс и процветание дружественного народа Беларуси".

Поздравление также поступило от Президента Пакистана Асифа Али Зардари. Он подчеркнул, что Пакистан высоко ценит дружественные и конструктивные отношения между двумя странами, основанные на взаимном уважении и общих стремлениях к прогрессу.

Президент Израиля Ицхак Герцог в поздравительном послании дал высокую оценку историческим отношениям между народами Беларуси и Израиля: "Израиль гордится тем, что стал домом для большого количества выходцев из Беларуси, которые внесли неоценимый вклад в строительство нашего государства. Например, Хаим Вейцман, первый президент Израиля и великий государственный деятель, родился на территории современной Беларуси. Семья моей жены Михаль также родом из Беларуси. Все эти люди, как и еврейская община Беларуси, служат живым мостом, соединяющим Израиль и Беларусь".

Фото: Sputnik Азербайджан news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a77e142-ed6a-43f6-9ecc-313e3edda798/conversions/1ddffbe0-246a-47ca-9ee3-e8225bc754c2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a77e142-ed6a-43f6-9ecc-313e3edda798/conversions/1ddffbe0-246a-47ca-9ee3-e8225bc754c2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a77e142-ed6a-43f6-9ecc-313e3edda798/conversions/1ddffbe0-246a-47ca-9ee3-e8225bc754c2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a77e142-ed6a-43f6-9ecc-313e3edda798/conversions/1ddffbe0-246a-47ca-9ee3-e8225bc754c2-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Sputnik Азербайджан

"В этом году мы отметили 80-летие исторической победы над нацистским режимом, и это событие имеет для нас огромное значение. Красная Армия, в составе которой было много белорусских солдат, сыграла решающую роль в разгроме этой чудовищной угрозы миру и безопасности во всем мире, и за это еврейский народ всегда будет благодарен. В день, когда ваша страна празднует свою независимость, мы хотим напомнить, как мы ценим связи, которые объединяют наши народы. В свете многочисленных глобальных проблем, с которыми сталкивается человечество, я надеюсь, что в предстоящие годы Беларусь вместе со всеми странами и народами мира будет процветать и преуспевать в мире и безопасности", - говорится в поздравлении от Президента Израиля.

В поздравлении, поступившем от Короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда, отмечается: "По случаю Дня Независимости вашей страны примите, Ваше Превосходительство, мои искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья и счастья. Желаю Правительству и дружественному народу Республики Беларусь дальнейшего прогресса и процветания". Поздравление также поступило от Наследного принца, премьер-министра Мухаммеда бен Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда.

Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид передал Александру Лукашенко искренние поздравления по случаю Дня Независимости: "Пользуемся этой возможностью, чтобы пожелать Вам счастья и доброго здоровья, а дружественному народу Беларуси - дальнейшего прогресса и процветания".

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын также направил поздравление: "Пользуясь случаем, выражаю уверенность в том, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Корейской Народно-Демократической Республикой и Республикой Беларусь будут укрепляться и развиваться в соответствии со стремлениями и чаяниями народов двух стран. Желаю Вам успехов в Вашей работе, направленной на развитие и процветание страны".

Президент Сербии Александр Вучич в своем поздравлении отметил: "Дружеские отношения наших стран являются прочной основой укрепления всестороннего сербско-белорусского сотрудничества, и я уверен, что мы поспособствуем этому совместной работой на благо граждан Республики Сербии и Республики Беларусь".

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61f3cdcc-bd54-4e3b-9e29-a2aacd62f463/conversions/037ad4ea-c4c7-41c2-848c-ae6bc20134f8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61f3cdcc-bd54-4e3b-9e29-a2aacd62f463/conversions/037ad4ea-c4c7-41c2-848c-ae6bc20134f8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61f3cdcc-bd54-4e3b-9e29-a2aacd62f463/conversions/037ad4ea-c4c7-41c2-848c-ae6bc20134f8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61f3cdcc-bd54-4e3b-9e29-a2aacd62f463/conversions/037ad4ea-c4c7-41c2-848c-ae6bc20134f8-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Президент Вьетнама Лыонг Кыонг отметил успехи Беларуси в экономическом строительстве и развитии, улучшении жизни народа, укреплении международной роли и положения страны. "Я твердо убежден, что после чрезвычайно успешного визита в Беларусь Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама в мае нынешнего года и установления стратегического партнерства между Вьетнамом и Беларусью, традиционная дружба и многогранное сотрудничество между двумя странами получат мощное развитие и выйдут на новый уровень во имя общих интересов двух народов, мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире", - говорится в поздравлении.

В адрес Президента Беларуси поступило поздравление от Президента Никарагуа Даниэля Ортеги Сааведры и вице-президента Росарио Мурильо: "Мы присоединяемся к этой памятной дате, символизирующей суверенитет, героизм и достоинство народа Беларуси, выкованные в борьбе за свободу, справедливость и самоопределение. Мы отмечаем этот праздник как олицетворение стойкости и решимости народов, которые не сдаются, не становятся на колени и мужественно отстаивают свое право жить в мире, достоинстве и независимости". Даниэль Ортега и Росарио Мурильо также подтвердили непоколебимую решимость продолжать укреплять исторически сложившиеся узы братства, солидарности и сотрудничества, которые объединяют народы Беларуси и Никарагуа в общей борьбе за более справедливый, многополярный и по-настоящему гуманный мир.

Председатель Государственного административного совета, Премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн передал искренние поздравления и наилучшие пожелания Александру Лукашенко и всему белорусскому народу. "Мьянма высоко ценит добрые и конструктивные отношения, которые на протяжении многих лет последовательно развиваются между нашими государствами. Уверен, что мой визит в Беларусь в марте 2025 года и состоявшиеся содержательные переговоры заложили прочную основу для дальнейшего укрепления нашего сотрудничества. В этой связи хочу подтвердить готовность Мьянмы к практической реализации достигнутых договоренностей и совместных инициатив", - говорится в поздравлении.

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро по случаю Дня Независимости Беларуси выразил уважение и восхищение мужеством белорусского народа, его исключительной способностью к сопротивлению и жертвенностью, проявленными при защите суверенитета. "Эта дата - прекрасная возможность подтвердить готовность Венесуэлы углублять узы братства и стратегического сотрудничества с Беларусью во имя построения общего мирного будущего, развития и совместного процветания", - подчеркнул лидер Венесуэлы.

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса передал Александру Лукашенко теплые приветствия и наилучшие пожелания: "Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить пожелание доброго здоровья Вашему Превосходительству, а также подтвердить наше стремление к дальнейшему усилению и укреплению прекрасных уз дружбы, которые существуют между нашими странами".

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн в поздравлении Александру Лукашенко отметил: "Узы дружбы между Таиландом и Республикой Беларусь, особенно в сфере торговли и экономики, существенно упрочились. Убежден, что с учетом разделяемых нами целей и при поддержке Вашего Превосходительства мы будем продолжать сообща работать для продвижения и укрепления нашего взаимодействия, внося вклад в повышение благополучия наших народов и стран".

В своем поздравлении Президент Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Анура Кумара Диссанаяке отметил, что отношения между двумя странами строятся на основании тесной дружбы, взаимоуважения и широкого сотрудничества во многих сферах: "В этом году мы отмечаем 25-ю годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами, что является важной вехой в нашем двустороннем партнерстве. Я рассчитываю на продолжение тесного сотрудничества с Вами с целью дальнейшего укрепления и расширения дружеских связей между нашими странами к взаимной выгоде наших народов".

Король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа направил поздравления и наилучшие пожелания от имени народа и правительства Королевства: "Мы рады воспользоваться этой возможностью и выразить Вашему Превосходительству наши искренние пожелания крепкого здоровья и счастья лично для Вас, а Вашему народу - непрерывного прогресса и процветания".

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8cb18534-3012-4ca4-a41e-ab0e578287c3/conversions/99dd694a-10e8-4b90-937b-7fba6ff5ae24-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8cb18534-3012-4ca4-a41e-ab0e578287c3/conversions/99dd694a-10e8-4b90-937b-7fba6ff5ae24-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8cb18534-3012-4ca4-a41e-ab0e578287c3/conversions/99dd694a-10e8-4b90-937b-7fba6ff5ae24-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8cb18534-3012-4ca4-a41e-ab0e578287c3/conversions/99dd694a-10e8-4b90-937b-7fba6ff5ae24-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас пожелал Александру Лукашенко здоровья, счастья и успехов, а Беларуси и ее народу - процветания и благополучия. "Мы пользуемся возможностью, чтобы выразить нашу заинтересованность в укреплении двусторонних отношений, а также признательность за позицию Республики Беларусь под Вашим мудрым руководством в поддержке нашего народа и его справедливого дела на международной арене", - говорится в поздравлении.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун направил Александру Лукашенко искренние поздравления и наилучшие пожелания крепкого здоровья и счастья, а также дальнейшего прогресса и процветания дружественному белорусскому народу. "Пользуясь случаем, хотел бы выразить удовлетворение уровнем наших двусторонних отношений. Уверен, что Ваш предстоящий визит в Алжир внесет эффективный и ощутимый вклад в развитие этих отношений в общих интересах наших дружественных стран", - говорится в поздравлении.

Президент Республики Чад Махамат Идрис Деби Итно выразил глубокое удовлетворение добрыми отношениями дружбы и сотрудничества, сложившимися между двумя странами, а также выразил пожелание, чтобы они всемерно расширялись и укреплялись.

Председатель Переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан Абдель Рахман пожелал народу Беларуси развития и процветания, а Александру Лукашенко - крепкого здоровья и счастья: "Пользуясь случаем, заверяю Вас в нашем твердом стремлении укреплять узы братства и выдающиеся отношения сотрудничества, существующие между нашими двумя странами, на благо наших народов".

Председатель Вече народов Республики Сербской Боснии и Герцеговины Сребренка Голич в поздравлении подчеркнула, что во время своего визита в Минск в марте этого года убедилась, как много значит для народа Беларуси свобода, и как в стране ценят павших за свободу и независимость. Она также выразила надежду на дальнейшее укрепление дружественных и братских двусторонних отношений и заявила о готовности совместно преодолевать возникающие вызовы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил Александра Лукашенко с Днем Независимости. Он также отметил, что национальные праздники - это не только повод для торжеств, но и возможность задуматься о глобальных вызовах, с которыми сталкивается все человечество: "Международное сообщество сталкивается все с большим количеством вызовов, требующих коллективного ответа: от климатического кризиса и вооруженных конфликтов до углубляющегося неравенства. Именно в этом духе был принят Пакт во имя будущего. Это важное решение, одобренное Генеральной Ассамблеей ООН в прошлом году, основано на стремлении укрепить многостороннее сотрудничество, продвигать мир, устойчивое развитие и права человека для всех".

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f7cab1a-86fb-44a4-86ee-b5cea193f31d/conversions/124b8806-8165-4a21-834b-468646d708ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f7cab1a-86fb-44a4-86ee-b5cea193f31d/conversions/124b8806-8165-4a21-834b-468646d708ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f7cab1a-86fb-44a4-86ee-b5cea193f31d/conversions/124b8806-8165-4a21-834b-468646d708ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f7cab1a-86fb-44a4-86ee-b5cea193f31d/conversions/124b8806-8165-4a21-834b-468646d708ab-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев выразил искренние поздравления по случаю государственного праздника: "Это праздник истинных патриотов Беларуси, которые бережно сохраняют уникальное богатое культурное наследие, незыблемые ценности и историческую память, а также приумножают великие достижения многонационального белорусского народа. Искренне желаем, чтобы Республика Беларусь продолжила свой путь развития в качестве успешного демократического государства. Признательны за активный вклад Минска в работу и совершенствование деятельности Шанхайской организации сотрудничества".