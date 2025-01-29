Лидеры ОАЭ поздравили Президента Беларуси с победой на выборах

В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступили поздравления от руководства Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает БЕЛТА.

Главу государства поздравил Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян: "Рад передать Вашему Превосходительству искренние поздравления и выразить наилучшие пожелания по случаю Вашего переизбрания на пост Президента Республики Беларусь. Желаю Вашему Превосходительству крепкого здоровья и счастья, а дружественному белорусскому народу - дальнейшего прогресса и процветания".