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Лукашенко: Беларусь будет делать все необходимое и даже больше для укрепления оборонного потенциала
Беларусь будет делать все необходимое и даже больше для укрепления оборонного потенциала страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 9 мая во время выступления на военном параде в Минске, посвященном 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщает БЕЛТА.
"Не стоит превратно понимать мирную риторику Беларуси. Да, мы призываем к миру. Да, мы всем сердцем хотим остановить все войны и конфликты на планете. Но мы делали и будем делать все необходимое и даже больше для укрепления оборонного потенциала страны, поддержания боеспособности Вооруженных Сил на уровне, надежно обеспечивающем защиту суверенитета и территориальную целостность белорусского государства", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент отметил, что белорусская армия - главная опора, надежный щит республики. Убедиться в этом можно во время парада: в нем всегда принимают участие новые и модернизированные образцы вооружений и военной техники, созданные белорусским оборонно-промышленным комплексом, а также при тесном сотрудничестве с Россией.