Лукашенко: Беларусь будет делать все необходимое и даже больше для укрепления оборонного потенциала

Беларусь будет делать все необходимое и даже больше для укрепления оборонного потенциала страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 9 мая во время выступления на военном параде в Минске, посвященном 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщает БЕЛТА.

"Не стоит превратно понимать мирную риторику Беларуси. Да, мы призываем к миру. Да, мы всем сердцем хотим остановить все войны и конфликты на планете. Но мы делали и будем делать все необходимое и даже больше для укрепления оборонного потенциала страны, поддержания боеспособности Вооруженных Сил на уровне, надежно обеспечивающем защиту суверенитета и территориальную целостность белорусского государства", - подчеркнул Александр Лукашенко.