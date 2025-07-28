Лукашенко: Беларусь готова и далее поставлять в РФ оборудование для добычи нефти

Беларусь готова и далее поставлять в Россию оборудование, необходимое для добычи нефти. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил в ходе встречи с губернатором Тюменской области Александром Моором, пишет БЕЛТА.

Обращаясь к губернатору Тюменской области, глава государства напомнил, что недавно провел совещание по вопросам добычи углеводородного сырья в Беларуси. Поскольку Тюменская область является богатой на нефть и обладает соответствующими компетенциями, Александр Лукашенко предложил специалистам из этого российского региона оценить перспективы наращивания добычи этого сырья в Беларуси. Речь о том, чтобы дать альтернативную оценку перспективам в этом вопросе.

Кроме того, Президент предложил и далее поставлять по всей России необходимое оборудование для добычи нефти. "Оборудование для добычи нефти очень востребовано в вашей области. И вы знаете, что мы заточены в общем на Тюменскую область в поставках этого оборудования", - заметил Александр Лукашенко.

В 2024 году товарооборот Беларуси и Тюменской области составил более 3,7 млрд долларов. За пять месяцев 2025 года товарооборот превысил 1,1 млрд долларов. Основой белорусского экспорта являются грузовые автомобили, тракторы, седельные тягачи, шины и другие категории товаров. В свою очередь Тюменская область поставляет в Беларусь сырую нефть, семена рапса, арматуру для трубопроводов, различные смолы и полиуретаны.