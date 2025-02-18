Лукашенко: Беларусь готова развивать сотрудничество с Ливией

"Господин Хафтар, прошу считать, что Вы приехали к своим друзьям, к себе домой. Много о Вас читал, много слышал, много рассказывали мне. Но, к сожалению, встречаюсь впервые. Я хочу, чтобы Вы знали, мы очень хорошо осведомлены о ситуации в Ливии, очень хорошо знаем Ливию. У меня к вашему народу особое отношение, я бывал в Ливии в свое время. Конечно, сегодня это другая Ливия. Но Вы должны знать, что мы готовы сделать для вас все, что Вы увидите полезного в Беларуси", - сказал глава государства.