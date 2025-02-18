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Лукашенко: Беларусь готова развивать сотрудничество с Ливией
Беларусь готова развивать сотрудничество с Ливией, подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с фельдмаршалом и верховным главнокомандующим Ливийской национальной армией Халифой Белкасимом Хафтаром, пишет БЕЛТА.
"Господин Хафтар, прошу считать, что Вы приехали к своим друзьям, к себе домой. Много о Вас читал, много слышал, много рассказывали мне. Но, к сожалению, встречаюсь впервые. Я хочу, чтобы Вы знали, мы очень хорошо осведомлены о ситуации в Ливии, очень хорошо знаем Ливию. У меня к вашему народу особое отношение, я бывал в Ливии в свое время. Конечно, сегодня это другая Ливия. Но Вы должны знать, что мы готовы сделать для вас все, что Вы увидите полезного в Беларуси", - сказал глава государства.
"Все, о чем мы договоримся сегодня, в эти дни, которые Вы будете в Беларуси, мы исполним вовремя. Поэтому позвольте Вас приветствовать в Беларуси и всех сопровождающих - членов делегации. Мы готовы к работе", - добавил белорусский лидер.
В свою очередь Халифа Хафтар подчеркнул, что также рад встрече: "Мы очень рады посещать Беларусь. Огромное Вам спасибо за приглашение. Мы очень рады и хотим сотрудничать с Вами".
Ливийский военачальник 17 февраля вечером прибыл с визитом в Беларусь. Цель визита Халифы Хафтара - взаимодействие Ливии и Беларуси в гуманитарной и социальной сферах, а также экономическое сотрудничество.