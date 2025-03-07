Лукашенко: Беларусь и Мьянма выстроили фундамент отношений, но надо двигаться вперед

Беларусь предлагает Мьянме определить фундаментальные проекты для развития сотрудничества. 7 марта в Минске прошли переговоры Александра Лукашенко и премьер-министра этой страны. Он прибыл к нам с официальным визитом. Локомотивом партнерства должны стать конкретные экономические дела. Несмотря на санкции, которые на себе ощущают и Минск, и Нейпьидо, сейчас момент, чтобы усилить отношения между государствами.

Еще предстоит четко определить дорожную карту сотрудничества, но уже сейчас в общей копилке важные соглашения в сферах защиты информации, юстиции, сельского хозяйства и продовольствия, а также пакет контрактов. Можно говорить о перезагрузке с этой страной в перспективном регионе Юго-Восточной Азии.

Переговоры Президента Беларуси и премьер-министра Мьянмы

Сложно представить лучший фон для церемонии в атриуме. Сегодня такая весна, что можно без верхней одежды. Погода шепчет. Хотя наши плюс 10 для высокого гостя - совсем зима. Дома у них сейчас под 40 жары. Александр Лукашенко приветствует премьер-министра Мьянмы на пороге Дворца Независимости.

Церемония официальной встречи

Для Мин Аун Хлайна это не первый визит в Беларусь. Был у нас 10 лет назад в качестве главнокомандующего вооруженными силами страны. Став председателем Государственного административного совета, премьером решает усилить сотрудничество с Минском и приезжает, чтобы скрепить договоренности. К визиту готовились обе стороны - министры и бизнесмены. Накануне прошло несколько раундов обсуждений и деловой форум. Так что сегодня знакомиться делегациям сильно и не пришлось - представление участников переговоров именно для Президента и премьера.

У Беларуси и Мьянмы значительный нереализованный потенциал

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Сам Александр Лукашенко в Мьянме не бывал, но о стране, ее истории, конечно, знает. Скажет, что там все есть для того, чтобы государство процветало. Правда, не расшифровывал - речь о георасположении, запасах в недрах или трудолюбии людей. Интерес к сотрудничеству взаимный, Минск и Нейпьидо могут быть полезны друг другу. Говорящая деталь: на лацкане у высокого гостя сразу да флага.

Президент: Беларусь и Мьянма выстроили фундамент отношений, но надо двигаться вперед

"Я рад с вами встретиться. Вы очень давно были у нас (Мин Аун Хлайн в ноябре 2014 года посетил Беларусь в должности верховного главнокомандующего Вооруженных сил Мьянмы и встречался тогда с Александром Лукашенко - прим. ред.). К сожалению, я так и не побывал в вашей прекрасной стране. Но я хорошо знаю историю Мьянмы. Наши люди очень трудолюбивые. В этом мы похожи друг на друга. Но ваша страна имеет неимоверно больше возможностей для развития и процветания. Вы практически находитесь на берегу Индийского океана, и это очень важно", - сказал глава белорусского государства на переговорах в узком составе.

Александр Лукашенко отметил, что во время предыдущего визита Мин Аун Хлайна в Беларусь стороны о многом договорились, но время быстро бежит, в мире произошли грандиозные изменения. "Должен Вам сказать, что наряду с негативными тенденциями и проявлениями в мире в виде конфликтов и войн мы все-таки имеем положительную динамику для наших стран - Беларуси и Мьянмы", - уверен белорусский лидер.

"Анализируя динамику нашего сотрудничества, я прихожу к выводу, что мы все-таки выстроили фундамент наших будущих отношений. И сегодня нам надо двигаться вперед, дальше. Закрытых тем в отношениях между Беларусью и Мьянмой на сегодняшний день нет", - заявил Александр Лукашенко.

Он предложил определить стратегию и ряд фундаментальных совместных проектов для дальнейшего развития сотрудничества: "Пусть это будет для начала немного проектов, но это должны быть глобальные, фундаментальные проекты, которые потянут за собой и другие направления сотрудничества".

Мин Аун Хлайн: Со стороны Мьянмы есть большой интерес улучшить отношения с Беларусью в сфере экономики

Мин Аун Хлайн, председатель Государственного административного совета, премьер-министр Мьянмы:

"Для меня большая честь снова встретиться с Вами. Когда пришел на должность, сразу повысил отношения между странами. Прошло более 10 лет после моего предыдущего визита, я вижу, что Беларусь развивается под Вашим руководством. Тогда мы обсуждали сотрудничество в военно-технологической сфере. Наша страна расположена в регионе Юго-Восточной Азии, находится между могущественными государствами, поэтому нужно всегда серьезно относиться к вопросам безопасности".

Лукашенко: Локомотивом сотрудничества Беларуси и Мьянмы должны стать конкретные экономические проекты

Политические страсти кипят в этой стране Юго-Восточной Азии не один десяток лет (еще с момента обретения независимости от Британии в середине прошлого века). Еще с тех пор, когда это государство называлось Бирмой. Не помог даже исповедуемый ими умиротворяющий буддизм. В 2021-м страна пережила новый виток гражданского конфликта. Народные волнения утихли, но чрезвычайное положение раз за разом продлевают. При этом 50-миллионной Мьянме нужно жить.

Поэтому предложение Минска, чтобы локомотивом сотрудничества стали экономические проекты, как нельзя кстати.

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Мы сегодня юридически закрепим ранее достигнутые договоренности, прежде всего в таких сферах, как защита информации, юстиция, сельское хозяйство. Но это далеко не исчерпывающий перечень направлений. Если Вас заинтересует в нашей стране что-то еще, скажите. Мы обязательно рассмотрим Ваше предложение и будем стараться сделать все. Закрытых тем для Вас нет".

В рамках визита председателя Государственного административного совета, премьер-министра Мьянмы в Беларуси состоялся совместный бизнес-форум. Президент поблагодарил руководителя Мьянмы за то, что он лично поддержал это мероприятие.

Во время бизнес-форума стороны обсудили перспективы сотрудничества в промышленной кооперации, логистике, поставках техники, медикаментов и продуктов питания. "Большой интерес у Вас и Ваших крестьян вызывает производство тракторной и сельскохозяйственной техники. Мы готовы организовать у Вас по Вашему желанию сборочные производства и сделаем это очень оперативно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он также приветствовал решение о возобновлении деятельности совместного белорусско-мьянманского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству (первое и единственное его заседание было 12 лет назад). "Мы должны сделать это и обсуждать на нем перспективы нашего сотрудничества и реализации того плана, который мы с Вами в ближайшее время сделаем".

Беларусь - Мьянма: Многоотраслевое сотрудничество

Мин Аун Хлайн, председатель Государственного административного совета, премьер-министр Мьянмы:

"Хочу еще раз поблагодарить Вас за приглашение посетить Беларусь. Между нашими странами большое расстояние. Но мы готовы укреплять наше взаимодействие. У нас в свое время было налажено сотрудничество в военно-технологической сфере. Сейчас мы нацелены на многоотраслевое сотрудничество. Мой визит призван открыть новую страницу в наших отношениях".

Во Дворце Независимости обсудили перспективы белорусско-мьянманских отношений

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Из того, что сказал Мин Аун Хлайн, понятно - стране нужны технологии, инвестиции, новые предприятия, такие как производства бетона или переработка каучука для шин, например.

Страна заинтересована в трансфере наших аграрных технологий и поставках удобрений. Вопросы продовольственной безопасности жизнь ставит ребром. В круге интересов белорусский машинпром. Договорились о поставках грузовиков, автобусов, тракторов. А еще организуют тракторную сборку с приличной локализацией, уже занимаются подбором площадки.

Мьянма заинтересована в поставках грузовой и пассажирской техники из Беларуси

Александр Ефимов, министр промышленности Беларуси:

"Емкость рынка Мьянмы для нас достаточна, чтобы организовать эффективную бизнес-модель экономического сотрудничества. Но вместе с тем конкуренция также высока. Рядом в регионе находятся крупные производители аналогичных товаров из Китая, из Индии, из других государств. Но вместе с тем мы идем глубже. И наше преимущество в этом и заключается: мы предлагаем не просто поставку техники, но мы готовы идти на локализацию производства, на обучение местных специалистов, на передачу технологий и компетенций из Республики Беларусь. Это традиционно те плюсы, которые мы предлагаем нашим партнерам и готовы с удовольствием делиться нашими преимуществами".

Интерес к сотрудничеству по лини АПК

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Достигнуты договоренности по поставке 1 тыс. тонн сухого молока с предприятий Республики Беларусь в 2025 году. Также в принципе проработаны вопросы и есть заинтересованность наших партнеров в закупке детского питания, которое производится на нашем предприятии "Белакт". Мы также можем предложить и абсолютно другую номенклатуру нашей продукции - это и мясные консервы, и все, что интересует сегодня наших коллег. Мы готовы к сотрудничеству".

Президент: Беларусь и Мьянма выработают дорожную карту по развитию сотрудничества

По результатам переговоров между Беларусью и Мьянмой заключен внушительный пакет документов. Обмен в присутствии лидеров. Это важные соглашения в сферах защиты информации, юстиции, сельского хозяйства. Во время визита лидера Мьянмы подписано и более полутора десятков контрактов. Страны договорились разработать дорожную карту сотрудничества.

"Мы готовы будем сделать все для того, чтобы Мьянма могла обеспечить свою продовольственную и технологическую безопасность", - сказал глава государства.

Стороны документально закрепили намерения совместно двигаться вперед в промышленной кооперации, сельском хозяйстве, фармацевтике и науке. "Это те отрасли, где Беларусь обладает высокими компетенциями", - отметил Александр Лукашенко.

По словам Президента, в нынешнем году стороны возобновляют работу межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. А в ближайшем будущем будет создана совместная комиссия по инновационному и научно-техническому взаимодействию.

Беларусь готова принять на оздоровление детей из Мьянмы и по глобали обещает содействие в ЕАЭС и ШОС. Премьер поблагодарит за поддержку на международной арене и в ООН. Визит оценят как успешный. Следующая встреча лидеров должна пройти уже Нейпьидо. Прозвучит и приглашение для наблюдателей приехать на их выборы в конце года.

Александр Лукашенко поблагодарил Мин Аун Хлайна за обстоятельный и предметный разговор в ходе визита в Беларусь и за приглашение посетить Мьянму. "Думаю, что в ближайшее время мы с Вами встретимся на родной земле у Вас. Таким образом мы будем иметь возможность проконтролировать, как исполняются наши договоренности и наметить новые взаимовыгодные направления сотрудничества. Знайте, что мы всегда будем рады видеть Вас в Беларуси", - сказал он.

Принимая предложение от руководителя Мьянмы отправить белорусскую делегацию для наблюдения за предстоящими выборами в этой стране, Александр Лукашенко подчеркнул: "Мы приедем к вам на выборы, наши наблюдатели будут. Но хочу Вам посоветовать: делайте все, что выгодно для Вашей страны. Естественно, все, что Вы будете делать, будет кому-то не нравится. Будут и санкции, которые есть у нас и у вас".

"Но санкции - это время возможностей. Поэтому мы договорились с Вами воспользоваться этими возможностями и усилить, углубить отношения между государствами. И мы это сделаем", - заявил глава государства.

Мин Аун Хлайн поддержал позицию Александра Лукашенко: "Это правда, санкции - это возможность. Страны объединяются и могут мощно противостоять тем странам, которые ввели санкции. Они думают, что если используют давление в виде санкций, то получат результат, но это не так. Это приводит только к конфликтам".

Лукашенко награжден высшей правительственной наградой Мьянмы

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Был и торжественный момент на переговорах. Обычно в этом зале Александр Лукашенко сам вручает награды, но сегодня все наоборот - ему орден. Из рук гостя высшая правительственная награда Мьянмы за вклад в развитие двусторонних отношений.