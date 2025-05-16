Лукашенко: Беларусь и Россия активно работают над перспективными видами вооружений

Беларусь и Россия значительно продвинулись в вопросах военно-технического сотрудничества и работы над перспективными видами вооружений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым, сообщает БЕЛТА.

"Что касается военно-технического сотрудничества, я благодарен Российской Федерации за то, что вы нашли в это непростое время возможность поставки в Беларусь закупленных нами образцов вооружения. Я имею в виду самолеты, вертолеты и так далее, - сказал глава государства. - Мы очень активно работаем над перспективными видами вооружений. Вы знаете это хорошо. Реализуем замысел, который мы обсуждали с Владимиром Путиным по размещению здесь самых передовых видов оружия для обороны. В том числе "Орешник" и так далее. Мы здесь значительно продвинулись".