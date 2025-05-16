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Лукашенко: Беларусь и Россия активно работают над перспективными видами вооружений
Беларусь и Россия значительно продвинулись в вопросах военно-технического сотрудничества и работы над перспективными видами вооружений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым, сообщает БЕЛТА.
"Что касается военно-технического сотрудничества, я благодарен Российской Федерации за то, что вы нашли в это непростое время возможность поставки в Беларусь закупленных нами образцов вооружения. Я имею в виду самолеты, вертолеты и так далее, - сказал глава государства. - Мы очень активно работаем над перспективными видами вооружений. Вы знаете это хорошо. Реализуем замысел, который мы обсуждали с Владимиром Путиным по размещению здесь самых передовых видов оружия для обороны. В том числе "Орешник" и так далее. Мы здесь значительно продвинулись".
"Мы обсудим сегодня эти вопросы. Поэтому все должны понимать, что мы здесь не шутим. Мы ни на кого нападать не собираемся. Но если… Мы вынуждены защищать не только историческую правду, но и свою землю, своих родных, близких, семьи свои и наше Отечество. В этом вы можете быть уверены. Мы абсолютно готовы и не подведем в нашей части наших российских братьев", - заверил Александр Лукашенко.