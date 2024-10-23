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Лукашенко: Беларусь хочет быть с теми странами, которые стремятся уравновесить планету

Лукашенко: Беларусь хочет быть с теми странами, которые стремятся уравновесить планету

Беларусь хочет быть с теми государствами, которые стремятся уравновесить планету. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью журналисту Би-би-си Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС в Казани, пишет БЕЛТА.

"Я не стану перечислять достоинства государств и объемы государства, которые входят в это объединение. Объединение на начальном этапе, а уже приблизилось к половине - половине всего: и население, и территории, производственный потенциал и так далее. А если говорить о стратегии, то если страны, входящие в БРИКС, будут таким путем двигаться и увеличат темпы, я уверен, они превзойдут многие объединения (они уже превзошли, в том числе и "семерку", и "двадцатку" и прочие) и приблизятся к Организации Объединенных Наций, не подменяя ее пока", - сказал Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о причинах стремления Беларуси в БРИКС.

По его словам, аналогичный вопрос могли задать республике и после Второй мировой войны, когда она присоединилась к ООН. "Стремились в ООН для того, чтобы создать объединенные нации, которые могут удерживать мир в равновесии. Точно так мы видим вред однополярного мира, мы видим, что БРИКС может быть противовесом существующей модели однополярного мира и уравновесить нашу планету. В этом ведь нет ничего плохого. Мы хотим быть с теми государствами, которые стремятся создать нормальную безопасность для нашего мира и уравновесить его, сбалансировать. Это основное", - отметил глава государства.

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