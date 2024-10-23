Лукашенко: Беларусь хочет быть с теми странами, которые стремятся уравновесить планету

Беларусь хочет быть с теми государствами, которые стремятся уравновесить планету. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью журналисту Би-би-си Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС в Казани, пишет БЕЛТА.

"Я не стану перечислять достоинства государств и объемы государства, которые входят в это объединение. Объединение на начальном этапе, а уже приблизилось к половине - половине всего: и население, и территории, производственный потенциал и так далее. А если говорить о стратегии, то если страны, входящие в БРИКС, будут таким путем двигаться и увеличат темпы, я уверен, они превзойдут многие объединения (они уже превзошли, в том числе и "семерку", и "двадцатку" и прочие) и приблизятся к Организации Объединенных Наций, не подменяя ее пока", - сказал Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о причинах стремления Беларуси в БРИКС.