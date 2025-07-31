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Лукашенко: Беларусь может принять мигрантов, желающих трудиться и уважать нашу страну
В Беларуси готовы принять мигрантов, которые готовы трудиться, уважают белорусское государство и народ. Об этом Президент заявил на совещании с руководителями дипломатических представительств, пишет БЕЛТА.
Белорусский лидер еще раз разъяснил политику государства в отношении мигрантов, которые хотят работать в Беларуси. "Это не значит, что любой к нам приедет и будет творить все то, что ему захочется, - сказал Александр Лукашенко. - Мы готовы здесь принять всех тех, кто хочет работать, кто уважает наше государство и народ. Кто хочет вести себя достойно и работать. И последнее слово в этом должны сказать послы в тех государствах, откуда они сюда приедут".
Что касается мигрантов, которые уже в Беларуси, Александр Лукашенко отметил, что они все на контроле, их видят. "Должен сказать, что на сегодняшний день - я лично этим интересуюсь - мы не имеем никаких претензий к ним", - сказал он.
Президент напомнил, что есть и другая альтернатива - надо силами самих белорусских граждан в три раза повысить производительность труда, чтобы успешно конкурировать на соседних рынках. "В любом трудовом коллективе надо спросить: "Готовы к этому?" Если готовы, не берите никаких мигрантов. Если вам надо - приглашайте. Гарантируйте им безопасность, равные права, но требование одно: трудиться, давать результат".