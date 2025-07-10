Лукашенко: Беларусь намерена развивать сотрудничество с Монголией по широкому спектру направлений

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха с национальным праздником - фестивалем Наадам. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Этот традиционный фестиваль отражает суть монгольской культуры, подчеркивает силу и стойкость нации, бережно почитающей свое историческое наследие", - говорится в поздравлении.

Глава государства подтвердил нацеленность Беларуси на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества с Монголией по широкому спектру направлений, а также на укрепление дружеских связей между народами двух стран. "С теплотой вспоминаю визит в вашу прекрасную Страну вечно голубого неба и возобновляю свое приглашение посетить Беларусь в любое удобное для Вас время", - отметил Президент.