Лукашенко: Беларусь не создает и никогда не создаст проблем своим соседям и всем другим странам

Беларусь не создает и никогда не создаст проблем своим соседям и всем другим странам. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время акции "Марафон единства", пишет БЕЛТА.

"Как показал этот марафон, мы умеем гордиться тем, чем нужно гордиться. Но мы в то же время не страдаем никакой гигантоманией, живем своим трудом. Мы никогда не создавали, не создаем и никогда не создадим проблем своим соседям. И не только соседям, но и всем государствам, всем народам", - заявил белорусский лидер.