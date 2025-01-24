Лукашенко: Беларусь не создает и никогда не создаст проблем своим соседям и всем другим странам

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Беларусь не создает и никогда не создаст проблем своим соседям и всем другим странам. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время акции "Марафон единства", пишет БЕЛТА.
"Как показал этот марафон, мы умеем гордиться тем, чем нужно гордиться. Но мы в то же время не страдаем никакой гигантоманией, живем своим трудом. Мы никогда не создавали, не создаем и никогда не создадим проблем своим соседям. И не только соседям, но и всем государствам, всем народам", - заявил белорусский лидер.
Он подчеркнул, что подавляющее большинство жителей этих стран хотят жить и работать, гордиться своей страной. Точно так же, как этого хотят и в Беларуси. "И мы в этом им помогаем и будем помогать. В этом наша философия", - сказал глава государства.