Лукашенко: Беларусь сделает все для укрепления дружбы с Китаем

Беларусь сделает все для укрепления дружбы с Китаем. Мы готовы развивать сотрудничество, реализуя совместные проекты. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Цинвэем.

Парламентарии КНР прибыли в Беларусь в четверг, 12 июня. В контексте укрепления всепогодного и всестороннего стратегического партнерства нынешний визит - важный шаг для дальнейшей активизации межпарламентского диалога между Беларусью и Китаем. Он направлен на реализацию договоренностей на высшем уровне.

Президент: Договорились сделать все, чтобы никакие штормы и вьюги не нарушили единство

"Вы хорошо знаете, что наши с вами дипломатические, политические отношения, добрая дружба между нашими народами подкреплены серьезной экономической базой", - сказал белорусский лидер.

Он отметил, что на территории Беларуси с Китаем при совместном финансировании реализуется много проектов. "Мы готовы и дальше в этом отношении развивать наше сотрудничество", - заверил Александр Лукашенко.

По его словам, в современном мире в сотрудничестве большую роль играет народная дипломатия, основой которой является сотрудничество между депутатами парламентов. "Такую роль наши парламентарии играют еще и потому, что они находятся на переднем крае. Они непосредственно сталкиваются с проблемами народов. А мы с вами народные государства строим. Поэтому нам очень важно знать настроения людей и действовать в их интересах", - подчеркнул глава государства.

"Мы очень благодарны властям КНР и руководству Всекитайского собрания народных представителей, руководителям парламента за ту колоссальную поддержку, которую вы нам оказываете на международной арене. И вы прекрасно знаете, что мы всегда отвечали и отвечаем на вашу поддержку соответствующей поддержкой по всем вопросам Китайской Народной Республики в международных организациях", - добавил Александр Лукашенко.

"На встрече с Председателем Си Цзиньпином мы договорились, что сделаем все для того, чтобы никакие штормы и вьюги не могли нарушить наше единство. Чтобы мы и дальше, как все эти 30 лет, развивали наши отношения и углубляли. Вы должны знать, что мы готовы сделать все для Китайской Народной Республики, что в ее интересах на территории Беларуси, которая находится в центре Европы", - сказал глава государства.

"Мы сделаем все для укрепления дружбы между белорусским и китайским народами", - подчеркнул белорусский лидер.

Беларусь - Китай: уникальная модель сотрудничества

Визит китайских парламентариев проходит практически сразу после визита в Пекин Президента Беларуси. Александр Лукашенко и Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече, которая состоялась в начале месяца и прошла в теплом семейном формате, подтвердили обоюдную нацеленность на укрепление стратегического партнерства - создание уникальной модели сотрудничества. Принято решение посвятить следующие два года вопросам промышленной кооперации.

13 июня на встрече во Дворце Независимости высокий гость передал искренний привет от Председателя КНР и выразил благодарность главе белорусского государства за возможность встречи, несмотря на напряженный график Президента.

Чжан Цинвэй о Лукашенко: Мы гордимся, что у нас есть такой давний и хороший друг

"Господин Президент, Вы в Китае очень известны. Китайцы хорошо знают о Вас. Мы искренне гордимся, что у китайского народа есть такой давний и хороший друг. Китайская сторона выражает готовность совместно с белорусской стороной рассматривать договоренности на высшем уровне как основное руководство для приумножения традиционной дружбы и углубление взаимовыгодного сотрудничества, а также для уплотнения взаимодействия на международной арене в целях модернизации наших стран и возрождения наших наций", - сказал зампредседателя Постоянного комитета 14-го Всекитайского собрания народных представителей Чжан Цинвэй.