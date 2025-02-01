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Лукашенко: Беларусь в отличие от Запада проводит демократические, а не псевдодемократические выборы
Беларусь в отличие от Запада проводит демократические, а не псевдодемократические выборы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая с докладом генерального прокурора Андрея Шведа, сообщает БЕЛТА.
"Выборы прошли. Спасибо большое людям за то, что они поддержали нас. Вы как орган, который блюдет законность, были ли здесь существенные нарушения в ходе выборов, с вашей точки зрения? Над чем нам предстоит еще работать?" - спросил Александр Лукашенко.
"Мы действительно должны не псевдодемократические проводить выборы, как это у наших на Западе бывает: они нас учат, а сами выборы проводят не всегда демократично и не везде, и вообще, наверное, не проводят. Мы же должны это делать очень демократично: это то время, когда народ все решает, - подчеркнул Президент. - Поэтому вот с этой точки зрения были ли у нас какие-то нарушения, заметили ли прокурору что-то, над чем предстоит работать?"