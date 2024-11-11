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Лукашенко: Беларусь всегда будет независимым государством, вопреки любым мировым тенденциям
Беларусь всегда будет независимым государством, вопреки любым мировым тенденциям. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 8 января на церемонии вручения премий "За духовное возрождение", специальных премий деятелям культуры и искусства и специальных премий "Белорусский спортивный Олимп" 2024 года, сообщает БЕЛТА.
"Как бы кто-то ни стремился нас сегодня раскачать, ничего не получится. Ничего не получится! Мы сбережем свою страну! Она уже принадлежит нашим детям и внукам", - подчеркнул Александр Лукашенко.
"Мы все сделаем в предстоящей пятилетке, чтобы наша страна навсегда забыла проблему сохранения своей государственности. Наша страна всегда будет государством, вопреки любым течениям и тенденциям на международной арене", - заявил белорусский лидер.
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