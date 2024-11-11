Лукашенко: Беларусь всегда будет независимым государством, вопреки любым мировым тенденциям

Беларусь всегда будет независимым государством, вопреки любым мировым тенденциям. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 8 января на церемонии вручения премий "За духовное возрождение", специальных премий деятелям культуры и искусства и специальных премий "Белорусский спортивный Олимп" 2024 года, сообщает БЕЛТА.

"Как бы кто-то ни стремился нас сегодня раскачать, ничего не получится. Ничего не получится! Мы сбережем свою страну! Она уже принадлежит нашим детям и внукам", - подчеркнул Александр Лукашенко.