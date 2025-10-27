Лукашенко: Беларусь всегда открыта для конструктивного сотрудничества с Чехией по всем направлениям

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Чехии с национальным праздником - Днем возникновения независимого чехословацкого государства. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Отношения между нашими странами переживали как времена подъема, оживления политических, деловых и культурных контактов, так и периоды регресса. Однако положительного было больше и потенциал белорусско-чешского взаимодействия далеко не исчерпан", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил надежду на то, что, несмотря на геополитические вызовы и политическую конъюнктуру, уже в ближайшем будущем Минск и Прага преодолеют существующую турбулентность. "Беларусь всегда открыта для конструктивного сотрудничества с Чехией по всем направлениям взаимного интереса на принципах партнерства, доверия и равноправия".