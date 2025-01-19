Лукашенко: Белорусские спасатели в самых сложных ситуациях действуют смело и результативно

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником - Днем спасателя. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Ежемесячно, находясь в готовности номер один, белорусские спасатели даже в самых сложных ситуациях действуют смело, решительно и результативно, спасая жизни людей и минимизируя ущерб. При этом возможности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь благодаря качественной подготовке личного состава и совершенствованию аварийно-спасательной техники и оборудования постоянно расширяются", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что о высоком профессионализме работников органов и подразделений по ЧС свидетельствует та эффективная помощь зарубежным коллегам при ликвидации масштабных лесных пожаров и других стихийных бедствий, которую отечественные специалисты ежегодно оказывают, укрепляя международные престиж и авторитет нашей страны.

"Убежден, что белорусские спасатели и впредь будут с честью служить Отечеству, оберегая мир и покой наших граждан", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент поблагодарил всех за службу и пожелал крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия.

Поздравление Президента с Днем спасателя

Президент Республики Беларусь

Работникам и ветеранам органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем спасателя.

Ежемесячно, находясь в готовности номер один, белорусские спасатели даже в самых сложных ситуациях действуют смело, решительно и результативно, спасая жизни людей и минимизируя ущерб. При этом возможности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь благодаря качественной подготовке личного состава и совершенствованию аварийно-спасательной техники и оборудования постоянно расширяются.

О вашем высоком профессионализме также свидетельствует та эффективная помощь зарубежным коллегам при ликвидации масштабных лесных пожаров и других стихийных бедствий, которую вы ежегодно оказываете, укрепляя международные престиж и авторитет нашей страны.

Убежден, что белорусские спасатели и впредь будут с честью служить Отечеству, оберегая мир и покой наших граждан.

Благодарю за службу. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия.

Александр Лукашенко