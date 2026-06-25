Президент: Благодаря сотрудничеству регионов Беларусь и Россия сохранили теплые дружеские отношения

Форум регионов собрал представителей областей и субъектов федерации Беларуси и России в Минске. Это отличная площадка для обсуждения сотни новых возможностей.

Как подчеркнул Президент, благодаря прямому сотрудничеству регионов государства сохранили теплые дружеские отношения. А белорусско-российское единство сегодня никакая внешняя сила не способна разрушить.

Александр Лукашенко провел встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко (именно под кураторством наших парламентариев развиваются региональные контакты).

То, что Беларусь готова и дальше работать с Московской областью, было подтверждено уже на встрече с губернатором. Прозвучали и важные заявления Президента насчет последних инсинуаций и желания втянуть Беларусь в войну с Украиной, а также контактов с представителями Зеленского.

Регионы Беларуси и России ежегодно сверяют часы. Форум проходит по очереди то в одной стране, то в другой. Кажется, между государствами и так тесные связи, но такое событие - возможность наладить диалог напрямую, без лишних звеньев в цепочке. Вся эта работа идет под патронатом парламентариев, спикеры верхних палат взяли на себя важную миссию всяческого содействия областям.

Президент провел встречу с председателем Совета Федерации Федерального собрания России

Хотя работа масштабная, сложная, кропотливая, парламентарии подхватили эту идею белорусского Президента. Александр Лукашенко с самого начала союзного строительства призывал опираться на регионы. Все великое складывается в итоге из малых дел.

Президент: Сотрудничество регионов - главное звено наших отношений

Александр Лукашенко поблагодарил руководителя Совета Федерации за ее визит в Беларусь: "Спасибо вам, что приехали, время нашли. Думаю, что не пожалеете, все-таки увидите, как братская, не чужая вам земля здесь живет, как мы справляемся с проблемами, которых хватает и у вас, и у нас. Время сейчас такое бешеное. Все крутится, вертится, порой не успеваешь посмотреть по сторонам".

"Что касается Форума регионов и регионов вообще, особенно в России, мой тезис основной вы знаете: благодаря регионам мы сохранили теплые дружеские отношения между Беларусью и Россией", - сказал Президент. Глава государства отметил, что во времена первого Президента России Бориса Ельцина развивать взаимоотношения порой было нелегко. "Тогда регионы нас (Беларусь - прим. ред.) спасли. Мы напрямую с ними имели отношения", - пояснил Александр Лукашенко.

"Этот региональный форум, который мы проводим, приносит и нам, и вам - россиянам и белорусам - миллиарды рублей, конкретные контракты. Мы видим друг друга, знакомимся с нашими возможностями - это великое дело", - подчеркнул белорусский лидер.

"Я вам очень благодарен за это. И немало действительно мы грузим на эти женские плечи, - сказал Президент. - Я Владимиру Владимировичу (Путину - прим. ред.) говорю: хоть на эти женские плечи есть что-нибудь свалить".

"Не что-нибудь, вы многовато сваливаете, - с долей юмора ответила Валентина Матвиенко. - Но они (женские плечи - прим. ред.) надежные, правда".

Александр Лукашенко выразил слова признательности за то, что Совет Республики и Совет Федерации занимаются в том числе укреплением межрегионального взаимодействия. "Я рад, что вы взяли под свой патронаж главное звено в наших отношениях - региональное сотрудничество. Ничто не может с этим сравниться. Это вровень с вопросами безопасности, которые сейчас для нас очень актуальны - для Беларуси и России", - подчеркнул глава государства.

Матвиенко: Региональное сотрудничество стало каркасом Союзного государства

В свою очередь председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко поблагодарила Президента Беларуси за возможность встречи: "Для меня это всегда огромная радость и честь. Спасибо, что Вы нашли время".

Кроме того, она высказала слова признательности в адрес лидеров Беларуси и России за то, что они так активно и деятельно поддерживают межрегиональное сотрудничество, которое "за эти годы стало каркасом Союзного государства". "И чем шире развиваются эти связи, чем они крепче - связи между нашими людьми, тем надежнее наш союз", - подчеркнула руководитель Совета Федерации.

В истории белорусско-российских отношений были разные периоды и разное время, приходилось решать немало проблемных моментов. Тем не менее линию на союзное строительство - тандем двух суверенных государств - Минск и Москва все равно держали и держат, чтобы ни происходило вокруг. Обстановка в регионе максимально сложная.

Лукашенко убежден, что рано или поздно народы Беларуси, России и Украины все равно будут вместе

"Россия, Беларусь - это, как я говорю, наше общее Отечество. Не мы с вами виноваты, что тут два государства образовались. Но это очень дружеские, братские государства. Думаю, нет той силы, которая могла бы разрушить это единство", - заявил белорусский лидер.

"Хотя желающих очень много", - заметила по этому поводу Валентина Матвиенко.

"Очень много, - согласился Александр Лукашенко. - Но я уверен (и об этом говорил недавно представителям Зеленского), что все равно наши народы будут вместе. Рано или поздно мы будем все равно вместе. А как иначе? Ваши родные похоронены в Украине. Вы сегодня работаете во благо не только России, но и Беларуси, и не против той же Украины. Ну как это все разорвать? Это невозможно. Наши люди там живут, всегда вместе жили и дружили. И будут дружить".

"Пройдет время, мы голову свою в порядок приведем и наладим наши отношения. Я в этом абсолютно убежден. И в этом плане вы можете на Беларусь рассчитывать", - заявил Президент.

Матвиенко сравнила атаку на автобус с детьми под Брянском с действиями фашистов

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания России:

"Хочу высказать прежде всего свои слова сочувствия и поддержки в связи с чудовищным террористическим актом, совершенным против детей Беларуси в Брянске. Это очередное такое преступление киевского режима".

При этом она подчеркнула, что преступления в отношении детей в годы войны и в настоящее время ничем не отличаются.

Матвиенко приняла участие в церемонии открытия в Минске памятника героическому летчику Александр Мамкину, который добровольцем пошел на войну и совершил 74 боевых вылета, в том числе спасая детей, которых фашисты хотели уничтожить.

"Он получил задание эвакуировать детей из Полоцкого детского дома, потому что их хотели вывезти в фашистскую Германию, чтобы использовать как доноров", - сказала Матвиенко в беседе с белорусским Президентом.

По ее словам, герой-летчик Мамкин совершил несколько успешных вылетов для эвакуации детей. А во время последнего вылета, когда он выводил 10 детей, фашисты обстреляли самолет, но летчик сумел посадить горящий самолет и спас всех детей ценой собственной жизни, рассказала спикер Совета Федерации. "Вот чем отличается действие фашистов того времени и нынешних? Тогда мы спасали детей из опасности, в которой они были, а сегодня (киевский - прим. ред.) режим обстреливает мирный автобус с детьми. Это простить нельзя, это преступление просто чудовищное. Желаю скорейшего выздоровления детям", - сказала спикер Совета Федерации.

Лукашенко рассказал о встрече с представителями Зеленского

Этот террористический инцидент должен быть расследован досконально. Александр Лукашенко поручал установить правду и доложить. На все угрозы из Киева Минск реагирует рассудительно, руководствуясь простой логикой - не дать втянуть Беларусь в войну.

Подробности контактов с представителями Зеленского прозвучали от Президента уже на встрече с российским губернатором Андреем Воробьевым.

Беларусь останется миролюбивой

Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал: "Ребята, вы передайте своему Президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая", - заявил белорусский лидер.

"Кстати, мы получили ответ: президент и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее. Давайте по-человечески. Понимая, что такое Россия и что такое мы. Тоже понимание есть", - заявил Президент.

Он подчеркнул, что Беларуси не нужно втягиваться в войну. "И не надо нас подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Мы с Президентом России тысячу раз обсуждали эту тему. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят (входящих в состав территориальных войск - прим. ред.) стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать", - сказал Александр Лукашенко.

"Наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом", - заверил глава государства. "Мы этим очень дорожим", - отметил в этой связи губернатор Московской области.

"Иначе быть не может. Мы понимаем, что может быть, если Запад опять сюда влезет и победит. Я не говорю про Украину. Ну, какая Украина? Не про Украину речь, - подчеркнул Президент. - Мы понимаем, с кем мы воюем сегодня. Хотят мира - давайте договариваться по существу. Нам война не нужна. Нам и земель хватает, и экономики нашей хватает, и проблем хватает. Поэтому никакой конфронтации. Не надо тут пылить".

"Я это говорю, чтобы вы понимали мою позицию. Я ее не скрываю. Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться и, как Путин говорит, в очередной раз не смогут нас обмануть. Потому что обман России прежде всего ударит по Беларуси. Мы на переднем крае нашего Отечества, мы это прекрасно понимаем", - заявил глава государства.

Он также констатировал, что Украина является разменной картой в большой игре.

"Дело совсем не в Украине. Знаешь, в чем дело и кто с кем борется в конечном итоге. Поэтому надо тут разобраться и где-то свои интересы кому-то продвигать. Ни нам, ни России это (продолжение войны - прим. ред.) не надо", - сказал Президент.

Лукашенко подтвердил готовность открыть украинцам доступ в белорусское приграничье

Парадокс, но в такой напряженный момент вместо агрессивного ответа Минск готов открыть границу для украинцев. Шаг, продиктованный жизнью, добрососедством и нормальным отношением к людям. Агрессор так никогда не поступает.

Глава государства рассказал, что совсем недавно поручил, чтобы пограничники вместе с местными властями Гомельской и Брестской областей отработали варианты посещения украинцами давно известных им мест на территории Беларуси.

"Украинское приграничье (население приграничных с Беларусью территорий - прим. ред.) всегда приходило к нам на территорию, собирало грибы, ягоды. До войны еще. По 5-6 тыс. долларов зарабатывали денег, чтобы прожить. Что, легко было в Украине до войны? Очень тяжело. Мы открывали им дорогу", - рассказал Президент.

Он подчеркнул, что даже в нынешних условиях Беларусь готова открыть эти же пункты. "Чтобы украинцы пришли к нам, как это было обычно, - на болотах, везде (они знают лучше нас эти места), собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно".

"Если украинские власти (они же им запрещают) откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся. Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями", - заявил Александр Лукашенко.

Беларусь готова развивать сотрудничество с Московской областью

Это было то, что Президент посчитал нужным сказать на злобу дня. Что касается непосредственно региональных связей, Александр Лукашенко неслучайно взял за правило лично проводить переговоры с главами субъектов федерации. Они помогают определять точечно, что будет полезно Минску и, например, Приморью или Башкортостану. В этот раз - разговор с губернатором Московской области. Она с нами, пожалуй, идет на рекорд.

"Московская область у нас ведущая, первое место занимает. Где-то там больше 15 млрд долларов товарооборот (с Беларусью - прим. ред.). Но я как-то на это не обращал внимания. Когда ближе познакомился с этим, я подумал: если 15 млрд долларов Московская область, все остальное - вся Россия. Совсем немного относительно огромной России остается", - сказал глава государства.

"Мы этим очень дорожим, Александр Григорьевич", - отметил в этой связи Андрей Воробьев.

Александр Лукашенко продолжил: "И я очень. Но знаю, что вам нелегко. И товарооборот 15 млрд долларов - это ничто по сравнению с тем валовым продуктом, который вы даете для России".

Глава государства заверил, что Беларусь готова к дальнейшему развитию сотрудничества по тем или иным востребованным направлениям: "Если мы в чем-то можем, скажите что. Будем обязательно работать вместе".

Сферы интересов Беларуси и Подмосковья

Могилевские лифты, кабель для операторов связи и РЖД, строительство магистралей и многое другое. Для Московской области Беларусь была и остается надежным поставщиком техники, оборудования, продуктов.

Подмосковье - один из главных хабов для нашей продукции. Например, готовится наращивать свою базу в регионе Минский автозавод. Уже подобрана площадка на территории региона и для Белорусской цементной компании.

Лукашенко: Если мы можем чем-то помочь, обязательно будем работать вместе

"Свои люди. Чего тут? Сложная ситуация. Надо искать выход и в плане безопасности, в плане особенно экономики. Это для губернаторов тяжелейшая нагрузка. Хотя я знаю хорошо работу губернаторов. Где там у вас нет нагрузки? Везде хватает", - заметил белорусский лидер.

"Поэтому если мы можем чем-то вам помочь, вы не стесняйтесь, скажите", - добавил Александр Лукашенко.

В связи с этим он отметил, что порой у чиновников в России присутствует непонятная позиция: "Ну вот, как это там, белорусы… Они совсем небольшие, и мы просить чего-то будем. А ничего страшного. Большие, небольшие - дело не в величине, дело в возможностях", - подчеркнул Президент.

В свою очередь губернатор Московской области России Андрей Воробьев поблагодарил за возможность регулярных встреч, а также открытость и внимание ко всем регионам России. "Много губернаторов у вас бывает. И все по делу. Все дорожат и дружбой, и сотрудничеством. Про экономику лучше Вас я не скажу. Это все важно. Действительно, мы прибавляем. И нам приятно находить новые возможности. Сейчас МАЗ штаб-квартиру свою будет расширять, сервисное бюро. Все это имеет значение. Что касается наших экономических планов, мы обязательно их будем реализовывать дальше", - сказал он.

Губернатор Московской области: Мы очень дорожим отношениями с Беларусью

Принцип "экономика во главе угла" им тоже по душе, по этой линии у губернатора впереди немало встреч и переговоров. Такую открытость и внимание к работе с регионами в России ценят.

Андрей Воробьев, губернатор Московской области России:

"Мы очень дорожим отношениями с Беларусью, с командой, в которой мы работаем и по гуманитарным направлениям. Это здравоохранение, все, что касается педиатрии, современных методов лечения детей. Большие консилиумы, большие конференции совместно проводятся с российскими врачами. Это направление мы будем развивать. Все, что касается образования, у нас общая история. И Брест особое место занимает в жизни России и Беларуси. И много наших ребят, наших детей ездят в Брест, в это священное место".