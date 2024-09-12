Лукашенко: БРИКС надо шевелиться, иначе Запад победит и будет с нас просто смеяться

БРИКС надо шевелиться и действовать быстрее, иначе Запад победит. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью изданию "Известия" на полях саммита БРИКС в Казани, пишет БЕЛТА.

Глава государства отметил, что процесс наступления многополярного мира - это уже объективная вещь, которая не зависит от чьего-либо желания. В этой ситуации многие страны думают, куда "прислониться", с кем быть в союзе и сотрудничать, будь то региональные или глобальные объединения.

В случае с БРИКС Александр Лукашенко считает важным, чтобы в объединении не было торможения при решении ключевых вопросов. А если такое происходит, то инициативу по продвижению процесса должны брать на себя государства-учредители. "Надо, чтобы главы государств-учредителей, а их пять, взялись за решение этого вопроса, организовали соответствующую группу, вычленили главные, общие вопросы. Типа платежной системы, торговли через криптовалюты, национальные валюты и так далее. Логистика очень важна для торговли и другие вопросы. Чтобы они вычленили этот вопрос и предложили пути решения. Подключая нас, еще кого-то и так далее, кого сочтут нужным", - предложил схему действий белорусский лидер.

"Но если мы заявили о создании (в данном случае - новой альтернативной платежной системы. - Прим. ред.), будьте добры развивать свой замысел. Когда многие государства начинают искать, а с кем быть, как жить дальше, БРИКС может внести свой весомый вклад. Но надо шевелиться. Нельзя останавливаться. Я часто говорю: если остановимся, то идущие за нами нас растопчут. А тут опасность в том, что если мы не реализуем замыслы, не удовлетворим ожидания других государств, коллективный Запад победит и будет с нас просто смеяться. И потом уже глобальную организацию (развивать. - Прим. ред.) или заявить о создании глобальной организации в мире будет очень сложно", - добавил Александр Лукашенко.

Что касается Беларуси, Президент подчеркнул, что организация БРИКС - это желанная для страны организация. "Мы будем с ними работать, будем вносить свой вклад в решение общих вопросов, которые стоят перед нами, - сказал он. - БРИКС - это очень близкие нам государства - Россия, Китай, Эмираты и многие другие. Хотелось бы, чтобы у нас такой уровень отношений с Индией был. Мы выстраиваем его. Это наши люди, и мы с ними должны сотрудничать".