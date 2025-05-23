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Лукашенко: Будем думать о новых мерах поддержки многодетных и прочих семей. Не только жилье
Лукашенко: Будем думать о новых мерах поддержки многодетных и прочих семей. Не только жильеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a9c5503-58c2-4949-989b-e0ffb060b810/conversions/3f9fb788-4240-498b-a0d6-dacf265f34af-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a9c5503-58c2-4949-989b-e0ffb060b810/conversions/3f9fb788-4240-498b-a0d6-dacf265f34af-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a9c5503-58c2-4949-989b-e0ffb060b810/conversions/3f9fb788-4240-498b-a0d6-dacf265f34af-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a9c5503-58c2-4949-989b-e0ffb060b810/conversions/3f9fb788-4240-498b-a0d6-dacf265f34af-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Беларуси будут думать о новых мерах поддержки многодетных семей. Об этом во время рабочей поездки в Любанский район заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
"Девчонки рожать не хотят. Сейчас мы будем думать о новых мерах поддержки многодетных и прочих семей. Не только жилье. Хотя, я думал, жилье построим, так все побегут рожать. Ничего подобного. Не надо жилье и все это", - отметил глава государства.
"Ну, не все. Есть и нормальные женщины, которые рожают. Да и мужики уже… Ты видишь, "стоптались" мужики. После нашего с тобой поколения мужиков нет. Там как зерно отыскиваем", - сказал Александр Лукашенко в разговоре с первым заместителем директора горно-обогатительного комплекса под Любанью Иваном Головатым.