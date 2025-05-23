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Лукашенко: Будем думать о новых мерах поддержки многодетных и прочих семей. Не только жилье

Лукашенко: Будем думать о новых мерах поддержки многодетных и прочих семей. Не только жилье

В Беларуси будут думать о новых мерах поддержки многодетных семей. Об этом во время рабочей поездки в Любанский район заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

"Девчонки рожать не хотят. Сейчас мы будем думать о новых мерах поддержки многодетных и прочих семей. Не только жилье. Хотя, я думал, жилье построим, так все побегут рожать. Ничего подобного. Не надо жилье и все это", - отметил глава государства.

"Ну, не все. Есть и нормальные женщины, которые рожают. Да и мужики уже… Ты видишь, "стоптались" мужики. После нашего с тобой поколения мужиков нет. Там как зерно отыскиваем", - сказал Александр Лукашенко в разговоре с первым заместителем директора горно-обогатительного комплекса под Любанью Иваном Головатым.

Президент Беларусиподдержка семей