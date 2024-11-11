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Лукашенко: Будем присматриваться к тому, чтобы построить метро наземное

Лукашенко: Будем присматриваться к тому, чтобы построить метро наземное

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 декабря заявил о планах связать города-спутники с Минском наземным метро, пишет БЕЛТА.

Александр Лукашенко напомнил, что в свое время в 90-е ему предлагали закрыть и не строить метро, так как это очень дорого. "Должен вам сказать, что я серьезно над этим думал, потому что денег не было. Но Господь меня тогда надоумил, я казал: "Нет, будем по метру строить в год, в день и так далее, но надо сохранить "Метрострой". Потому что это школа. Если бы мы ее тогда закрыли, сегодня все разбежались бы, молодежь бы в строительство под землю сюда не шла. И мы бы не умели строить метро. Далеко не все и не многие государства занимаются подобным строительством под землей. Это сложно, это школа. Вы лучше меня знаете. Поэтому, сохранив в свое время метро, мы имеем возможность сами строить недешевые километры. Но мы это делаем и будем делать", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент в связи с этим рассказал, какие дополнительные объемы работ предстоят метростроевцам, кроме самой подземки. Это связано с развитием городов-спутников Минска и транспортным сообщением со столицей. "Мы не будем застраивать Минск, как это делают другие города и расширять-расширять за кольцевую дорогу - задохнется Минск. Как я говорил, минчанам противно будет жить в этом городе. Поэтому принято решение, что мы будем строить города-спутники. Вы их знаете - Логойск, Дзержинск, Смолевичи… Но их надо соединить скоростными трассами. Поэтому будем планировать и присматриваться к тому, чтобы построить метро наземное (не под землей). Кто это будет делать? Вы это будете делать", - заявил белорусский лидер.

"Поэтому ваш коллектив сегодня - это только начало. Нам надо удваиваться, нам надо больше внимания уделять строительству метро", - добавил глава государства.

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