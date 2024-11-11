Лукашенко: Будем присматриваться к тому, чтобы построить метро наземное

Александр Лукашенко напомнил, что в свое время в 90-е ему предлагали закрыть и не строить метро, так как это очень дорого. "Должен вам сказать, что я серьезно над этим думал, потому что денег не было. Но Господь меня тогда надоумил, я казал: "Нет, будем по метру строить в год, в день и так далее, но надо сохранить "Метрострой". Потому что это школа. Если бы мы ее тогда закрыли, сегодня все разбежались бы, молодежь бы в строительство под землю сюда не шла. И мы бы не умели строить метро. Далеко не все и не многие государства занимаются подобным строительством под землей. Это сложно, это школа. Вы лучше меня знаете. Поэтому, сохранив в свое время метро, мы имеем возможность сами строить недешевые километры. Но мы это делаем и будем делать", - подчеркнул белорусский лидер.