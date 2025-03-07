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Лукашенко был награжден Орденом Союза Мьянмы I степени
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Председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн наградил Президента Беларуси Александра Лукашенко Орденом Союза Мьянмы I степени. Церемония прошла после переговоров лидеров государств в Минске, сообщает БЕЛТА.
Орден Союза Мьянмы - высшая гражданская награда страны, присуждаемая правительством.