Лукашенко: Чтобы правильно определиться в будущей жизни, сегодня надо учиться

Сказка, способная растопить сердце каждого - от мала до велика. Тысячи ребят собрались во Дворце Республики на большой благотворительный праздник. Он стал кульминацией акции "Наши дети". Мальчишки и девчонки из разных уголков страны ждали встречи с главным новогодним волшебником - Дедом Морозом. Но настоящим сюрпризом для них стала встреча с Президентом. Александр Лукашенко каждый год приезжает поздравить юных гостей Дворца Республики, привозит подарки и напутствует ребят на новые успехи. Слова благодарности традиционно звучат и в адрес педагогов. Их труд глава государства считает бесценным.

Дворец Республики в эти дни переходит на особый звуковой режим.

Детский праздник, он такой шумный и нарядный. Чтобы поведать о своих желаниях, они становятся буквально в очередь. Но что удивляет, ни слова о гаджетах, игрушках, дорогих подарках. Так какое оно, детское счастье? Все почти как у взрослых.

Кажется, это всеобщее веселье способно пленить любого, заставить подпевать, закружить в хороводе. Взрослые (а здесь много педагогов) скажут: "Иногда нам так хочется в суете будней остановиться хотя бы на мгновенье и словно в сказке вернуться на десятки лет назад.

Сказка в одно мгновенье возвращает в детство. Когда мы умели радоваться простым вещам, искренне отвечать на улыбки, неподдельно выражать эмоции. И точно знать: чуть что не так, в родительских объятьях волшебным образом исчезнут все наши маленькие беды.

Благотворительный праздник для детей в рамках акции "Наши дети"

Здесь каждый знает, что нет ничего важнее, когда счастливы дети. Подарить им эти мгновенья каждый год приглашает Главная елка страны. И не сосчитать, сколько улыбок здесь оставлено, сколько радости подарено, сколько пожеланий сказано. И сколько бы лет ни прошло, мечты, похоже, неподвластны времени.

Просто быть волшебником: желать добра (оно ведь бумерангом возвращается), проявлять заботу, стараться в каждом деле, стремиться стать лучше других. Они вырастут и обязательно поймут: волшебник живет в каждом из нас.

Одаренные и просто отличники, малыши из больших семей, неполных, опекунских, приемных. На Главной елке почти 2,5 тыс. ребят. И как бы ни складывались их судьбы, неизменно одно, говорит Президент. Чужих детей у нас нет. Так было, есть и будет. Александр Лукашенко на Главной елке частый гость. Не пропустит Президент и эту встречу.

Президент рассказал, что, идя на праздник, подумал, что это самая сложная аудитория. "Здесь люди очень разные, разные по возрасту, по своим должностям. Это и члены правительства, министры, и обычные школьники, которые только что начали учебу в наших школах. Но всех нас сегодня в этом зале объединяет одно: впереди большой любимый праздник - наш Новый год".

Президент сказал теплые слова в адрес учителей и воспитателей, без которых в том числе и этот праздник не состоялся бы. "Именно они, бросив свои дела домашние, заботы, помогли вам, помогли мне, чтобы вы приехали сюда. Помогли вам приехать во Дворец Республики, где мы традиционно проводим этот светлый праздник", - сказал Президент, обращаясь к ребятам.

Как часто наши педагоги становятся для нас слишком важными людьми. Президенту ли это не знать? Не просто учат счету и письму, а рассуждать, творить, придумывать. Для многих в этом зале, кто лишен полноценной родительской заботы, они вообще пример во всем. Но Президент убежден, что счастливыми мы можем сделать всех.

Александр Лукашенко отметил, что среди участников праздника, как детей, так и взрослых, - люди с самыми разными судьбами. Кому-то попроще, кто-то учится хорошо, потому что у него побольше возможностей. А кто-то учится очень хорошо, имея возможностей меньше, но компенсируя это огромным стремлением к получению знаний.

"Жизнь, это касается детей и взрослых, она всегда как матросская тельняшка. Где-то посветлее полоска, где-то потемнее. Это значит, если у кого-то сегодня есть определенные тревоги, чего-то не хватает в жизни, помните: за этой чуть-чуть темной полоской будет обязательно светлая полоска в жизни", - сказал глава государства.

"И мы сделаем все для того, чтобы у тех детишек, если у них чего-то не хватает, чтобы они ничем не отличались от тех детей, у которых есть все", - заверил Президент.

Каникулы, конечно, не время для зубрежки. И об учебе дети слышать не хотят. Но Александр Лукашенко, пользуясь случаем, все же по-отечески скажет, что без знаний нынче трудно, впрочем, как и всегда. И это (также как и их мечты и желания) время неспособно изменить.

Он посоветовал всем ребятам обязательно усердно учиться, ведь это необходимо для будущей жизни. "Без этого никуда. Вы видите, насколько усложнилась жизнь. Но вы маленькие, молодые, юные еще совсем. У вас все впереди, у вас светлая голова, ничем не загружена. Действуйте, загружайте ее теми знаниями, которые вам пытаются преподать в школе, вузе и так далее. Это вам очень нужно будет в будущей жизни. Для того чтобы правильно определиться в будущей жизни, сегодня надо учиться", - дал совет белорусский лидер.

"Я понимаю, что утром вы просыпаетесь, как и я когда-то, как и старшие ваши друзья, преподаватели, учителя, - никуда не хочется идти, и погода гадкая, хочется дома остаться… Но есть такое слово, которое недавно на щит подняли, - "надо". Понимаете, надо! Вот вы просыпаетесь, никуда не хотите идти, а тем более учиться. Но вы помните: сейчас это надо! Для того чтобы потом было легче. Поэтому учеба - это тяжело, но надо. Потому что это ваш фундамент в жизни. Без этого фундамента не может быть у вас нормальной взрослой жизни", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко при этом обратился не только к присутствующим в зале Дворца Республики, но и к тем, кто увидит это в эфире: "Я хотел бы от всей души поблагодарить за творческий труд, за терпение, за то, что вы, просыпаясь утром, говорите, что надо - надо идти на работу, надо воспитывать будущее поколение. Огромное вам спасибо. И примите мои самые искренние пожелания и поздравления с наступающим праздником".

Ребята поздравили Президента. Взрослые ведь тоже любят получать подарки.

А главным для ребят сегодня станет увлекательная сказка, где будет все под стать времени: и таинственная лаборатория, и искусственный интеллект, и научные формулы, и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка. Словом, приключения только начинаются.