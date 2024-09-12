Лукашенко дал согласие на назначение замминистров в шесть ведомств

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение заместителей министров в шесть ведомств, сообщает БЕЛТА.

Пост первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия займет Александр Ломский, который до настоящего времени работал в должности председателя Несвижского райисполкома.

На пост замминистра информации согласован Денис Езерский. Он переходит на работу в министерство с должности председателя комитета идеологической работы и по делам молодежи Гомельского облисполкома.

Карьерный рост в рамках Министерства по налогам и сборам у Светланы Еськовой. Портфель замминистра она получила после работы на посту начальника управления организации камерального контроля МНС.

Денис Бакей меняет работу в должности гендиректора ООО "АМКОДОР-МАШ" - управляющая компания холдинга" на пост заместителя министра промышленности.

Новый замминистра в Министерстве связи и информатизации. На этот пост согласована Татьяна Рускевич, которая до настоящего времени была начальником главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка.