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Лукашенко дал согласие на назначение замминистров в шесть ведомств
Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение заместителей министров в шесть ведомств, сообщает БЕЛТА.
Пост первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия займет Александр Ломский, который до настоящего времени работал в должности председателя Несвижского райисполкома.
На пост замминистра информации согласован Денис Езерский. Он переходит на работу в министерство с должности председателя комитета идеологической работы и по делам молодежи Гомельского облисполкома.
Карьерный рост в рамках Министерства по налогам и сборам у Светланы Еськовой. Портфель замминистра она получила после работы на посту начальника управления организации камерального контроля МНС.
Денис Бакей меняет работу в должности гендиректора ООО "АМКОДОР-МАШ" - управляющая компания холдинга" на пост заместителя министра промышленности.
Новый замминистра в Министерстве связи и информатизации. На этот пост согласована Татьяна Рускевич, которая до настоящего времени была начальником главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка.
На должность заместителя министра юстиции согласована Валентина Якимович. Она и сейчас работает в этом министерстве на посту начальника главного управления обязательной юридической экспертизы нормативных правовых актов.
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