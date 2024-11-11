Лукашенко: Для нас главное - сохранить мир

Будет сделано все для того, чтобы в стране сохранился мир. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в храме на Рождество, сообщает БЕЛТА.

По словам главы государства, главный вызов - это экономика. "Будем вместе держаться, будем стремиться сделать, чтобы лучше жилось, - мы преодолеем эти вызовы", - сказал белорусский лидер.