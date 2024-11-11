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Лукашенко: Для нас главное - сохранить мир
Будет сделано все для того, чтобы в стране сохранился мир. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в храме на Рождество, сообщает БЕЛТА.
По словам главы государства, главный вызов - это экономика. "Будем вместе держаться, будем стремиться сделать, чтобы лучше жилось, - мы преодолеем эти вызовы", - сказал белорусский лидер.
Он также подчеркнул важность сохранения мира: "Будет сделано все для того, чтобы в Беларуси сохранился мир. Для нас главное - сохранить мир. Не будет мира - ничего не надо".
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