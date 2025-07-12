Лукашенко - Додону: Мы всегда готовы к сотрудничеству с Молдовой

Беларусь готова к развитию сотрудничества с Молдовой и восстановлению утраченного в этом плане за последние годы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), пишет БЕЛТА .

" Мы всегда готовы к сотрудничеству с Молдовой , - заявил белорусский лидер. - Хотелось бы узнать, как все-таки живут наши братья-молдаване. Очень бы хотелось, чтобы там был порядок, чтобы вы пережили эти сложные времена ".

"Вы от нас оторваны войной, к сожалению. Логистика усложнилась. Но мир тесен. Нет безнадежных ситуаций. Поэтому, если у руководства Молдовы, у народа Молдовы будет желание вернуться к нашему сотрудничеству и приумножить его, Игорь Николаевич, знайте, что Вы для нас там не чужой человек. Мы готовы через Вас, если Вы согласитесь, оказывать содействие, восстановить все то, что было утеряно за эти годы", - сказал Александр Лукашенко.