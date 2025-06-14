Лукашенко доложили о ситуации с картофелем в Гродненской области

Дефицита картофеля в Беларуси уже не наблюдается. Это отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время поездки в Волковысский район, сообщает БЕЛТА.

В Волковыске глава государства поинтересовался, как в регионе обстоят дела с картофелем. По поручению Президента контролирующие органы оперативно изучили ситуацию на местах - каких-либо проблем обнаружено не было.

"В Гродненской области свои обязательства по стабилизационным фондам в прошлом году выполнили", - рассказал председатель Комитета госконтроля, уполномоченный представитель Президента по Гродненской области Василий Герасимов.

А раз стабилизационные фонды были заполнены, значит, с наступлением весны население не осталось без продукции. Более того, из этих стабфондов картофель поставлялся и торговым сетям, когда у них возникли проблемы.

"Смотрите, чтобы не было (проблем - прим. ред.) в будущем году. Сейчас позвал (сельхозпроизводителей - прим. ред.): ты заготовь столько, столько, столько. Сколько надо - в резерв, у себя держите, но чтобы хватало. Я понимаю, конечно, в России в 2-3 раза дороже был картофель. Кто-то же хочет заработать - крестьяне вывозили, фермеры вывозили. С одной стороны. Ну а с другой стороны, какой-то там где-то обнаружили саботаж", - сказал глава государства.

"Я больших проблем не вижу, появляется уже первая эта картошка у нас", - заявил Президент.