Лукашенко: Эфиопия является для Беларуси одним из важнейших государств в Восточной Африке

Беларусь очень хочет активизировать сотрудничество с Эфиопией. Такое мнение выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с главой МИД Эфиопии Гедионом Тимотевосом, пишет БЕЛТА.

"Эфиопия для нас является одним из важнейших государств в Восточной Африке. Еще с советских времен у нас добрые воспоминания и хорошие надежды на сотрудничество в будущем, - обратился Александр Лукашенко к главе МИД Эфиопии. - Огромная страна, 130 млн с лишним человек населения. Мы видим определенное свое место в Эфиопии, чтобы быть полезными для вас".

Президент убежден, что с учетом взаимного интереса к сотрудничеству Беларуси и Эфиопии, а также традиционных связей страны могут нарастить товарооборот. "Мы встречались в Казани на саммите БРИКС с вашим премьер-министром и договорились, что министерства иностранных дел Эфиопии и Беларуси выработают определенный план, дорожную карту сотрудничества, что мы сегодня и делаем", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он заверил главу МИД Эфиопии в том, что Беларусь при достижении тех или иных договоренностей исполнит все обязательства со своей стороны. "Мы готовы поставлять вам весь комплекс необходимой машиностроительной продукции для Эфиопии. Мы готовы поставлять вам весь комплекс сельскохозяйственной техники и оборудования. Кроме этого, мы готовы передавать вам соответствующие технологии и обучать ваших людей этим технологиям", - назвал некоторые направления сотрудничества с Эфиопией Александр Лукашенко.

Президент попросил министра иностранных дел Эфиопии передать самые теплые пожелания руководству этой страны и еще раз заверил в том, что Беларусь открыта для сотрудничества по всем направлениям. "Господин министр, еще раз повторяю: мы очень хотели бы активизировать наше сотрудничество с вашей страной", - отметил глава государства.