Лукашенко: Если бы это зависело только от Трампа, война в Украине давно бы закончилась

В США показали фрагмент эксклюзивного интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко американскому телеканалу Newsмax TV. Охват этого медиа составляет 60 млн домохозяйств Америки.

Ключевые вопросы от журналистки из США: как белорусский лидер оценивает политику Президента США Дональда Трампа и что думает о стратегии нацбезопасности Америки; ситуация в Венесуэле (что происходит, как быть с непризнанием выборов со стороны США); украинский трек: когда получится разрешить конфликт, что Президент Беларуси советовал Трампу в разговоре перед Аляской и почему европейская позиция в этом вопросе не имеет перспективы.

Журналистка Грета Ван Састерен задала вопрос Президенту Беларуси: если Дональд Трамп такой мощный, когда у него получится разрешить конфликт в Украине?

Александр Лукашенко отметил, что если бы этот вопрос зависел только от Трампа, то война давно бы закончилась.

"Здесь две конфликтующие еще стороны - Россия и Украина. Ну и нас же туда еще присоединили - Беларусь. Мы граничим с этим конфликтом, и нам тоже небезразлично, как там будут развиваться события и чем это закончится. Это многосторонний процесс. И один Трамп этот вопрос не решит", - отметил белорусский лидер.

"Я с ним разговаривал по телефону перед Аляской, когда он встречался с Путиным. Я ему прямо сказал, что это не короткий период. Надо настроиться на тяжелую работу. С наскока, как у нас говорят, решить эту проблему не получится. Так оно и происходит. Я тогда посоветовал ему, чтобы он предпринял всяческие усилия, чтобы договориться с Россией остановить войну. Стрельбу надо остановить на фронте и прекратить всякое движение в направлении войны. А когда нет стрельбы, когда не гибнут люди, о чем Трамп постоянно говорит, тогда можно разговаривать и месяц, и два, и годы", - сказал Александр Лукашенко.

Президент привел пример, что мирный договор между СССР и Японией не заключен до сих пор, но это не мешает странам сотрудничать на протяжении десятилетий.

"Поэтому главное сегодня - остановить бойню, чтобы не гибли люди. Люди не гибнут - тогда сидите и договаривайтесь о чем угодно. И территориально, и еще как-то", - заявил белорусский лидер.

"Подчеркиваю, сделать нужно так, чтобы у России не было настороженности в этом плане, надо сделать все, чтобы Украина и ее армия не перевооружалась в это время, чтобы американцы не поставляли туда оружие вместе с европейцами", - отметил он.

Александр Лукашенко считает важным "заморозить этот конфликт от начала до конца".

Он напомнил о том, как в Минске в 2015 году достигли мирных договоренностей по Украине.

"Если бы тогда европейцы не заняли глупую позицию… А они хотели сделать так, чтобы у украинцев, как потом Меркель (экс-канцлер Германии Ангела Меркель. - Прим. ред.) заявила, было время перевооружиться и дать отпор России. Оказывается, не о мире приехали сюда договариваться, а о будущей войне. Договор тогда был заключен. Посредниками, можно сказать, были европейцы - Германия и Франция. Чем это закончилось? Ничем. Я тогда предлагал, что в эту компанию надо включить американцев, без Америки никакого там мира не будет. Если бы тогда были реализованы соглашения, которые были достигнуты здесь, в Минске, войны бы не было", - сказал Президент.