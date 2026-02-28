Лукашенко: Если мы сейчас к сельскому хозяйству серьезно не прикоснемся, будет беда

Земные дела 28 февраля были в центре внимания белорусского Президента. Неизменный призыв Александра Лукашенко "воевать в поле" сегодня актуален как никогда.

От усилий каждого на своем месте и состояния экономики зависит наша устойчивость в мире, где полыхают целые регионы. О шефской помощи селу, технологиях и дисциплине, а значит, и о результате в АПК, шла речь в Логойском районе.

Опыт местных аграриев по работе с молодняком достоин тиражирования. Впрочем, не обошлось без жесткой критики Президента в адрес профильных руководителей за отсутствие порядка, факты формального и бездушного отношения к животным.

Президент приехал на МТК в Логойском районе

В последний день зимы Александр Лукашенко, несмотря на субботу, приехал в "Нестановичи-Агро". Выяснилось, что накануне губернатор Минской области выступил с докладом Президенту: сельское хозяйство и, в частности, тема падежа скота находятся на особом контроле. Пример профилактория для телят, который свел - считай - к нулю гибель животных, - это то, что хочется посмотреть на месте.

Но сначала о том, чем живет и дышит Логойский район. Здесь в последние годы идут по пути укрупнения в сельском хозяйстве. Сами "Нестановичи-Агро" сформировались из пяти некогда отдельных хозяйств. Активно строятся, чтобы были условия для роста поголовья.

Лукашенко: Шефская помощь - это наше спасение для села

Александр Лукашенко в первую очередь поинтересовался состоянием дел на предприятии, как в целом в Логойском районе был произведен процесс укрупнения хозяйств. "В этом году надо по республике и, естественно, Минской области закончить все эти процессы", - поручил глава государства.

Особый акцент он сделал на необходимости четкого выстраивания системы шефской помощи селу со стороны, например, крупных промышленных предприятий, которые в свое время забрали много кадров именно из сельской местности: "Забрали отсюда людей - сегодня надо помочь. Я вижу, что если мы сейчас к сельскому хозяйству серьезно не прикоснемся, будет беда".

"Без шефской помощи они не обойдутся. Шефская помощь - это наше спасение для села", - подчеркнул Президент. Он отметил, что речь часто даже не о вложении финансовых средств, а о помощи рабочими руками буквально в течение нескольких недель реализовать ту или иную стройку.

Развитие агрогородков и регионов

Тем, кто день и ночь вкалывает на агарной ниве, стоит подставить плечо. Президент здесь руководствуется простым и жизненным: чтобы было по честности. Отток людей в большие города - глобальный тренд.

Александр Лукашенко также заявил, что надо четко определиться, где в районах будут развивать агрогородки. "Думаю, что на этом можно остановиться. Определились, где будут агрогородки. И развивать их, строить", - отметил он.

"По Логойску мы говорим, что это спутник Минска. Надо какую-то, может быть, железнодорожную нитку провести. Я посмотрел. Может быть, даже по обочине в одну сторону и в другую положить рельсы и пустить… Что-то надо делать. Надо закончить в Минске всякое жилищное строительство и во всех этих спутниках строить жилье. Люди за 20-30 минут в Минске. Отработали - назад вернулись. Но это отдельный разговор", - подчеркнул глава государства.

Дисциплина, чтобы не потерять то, чем гордимся

Местное хозяйство специализируется на производстве молока - именно оно обеспечивает рентабельность. Теряя поголовье, денег, понятно, не заработаешь. Да и нынешний лютый минус добавил животноводом хлопот. Так что подход к буренкам - залог доходности таких предприятий. Хотя от "шефского внимания" больших начальников тоже немало зависит.

Глава государства подчеркнул, что на сельхозпредприятиях в вопросе организации содержания скота и в целом должен быть железный порядок. Это залог здоровья и сохранности животных, а в итоге и экономического результата. А ведь порой все, что нужно, - просто вовремя подстелить животным свежую солому.

"Мне нужен конкретный результат. Вместе с губернатором вы (обращаясь к главе Минсельхозпрода Юрию Горлову - прим. ред.) это как "Отче наш" должны знать. Одна из лучших ферм. Но я же вижу, что тут соломы и опилок набросали перед моим приездом, - заметил Александр Лукашенко. - Мы можем потерять то, чем сегодня гордимся: "Ах, мы аграрии, у нас сельское хозяйство такое!"

Организация процесса на МТК и хозяйский подход

Александр Лукашенко смотрит, как организован процесс на этом комплексе. Зоотехником в хозяйстве работает Шака Кейту (хотя все по привычке зовут Федоровичем). Сам он родом из Африки, но уже 2 десятка лет живет и работает на Логойщине. У нас получил образование и даже Благодарность Президента за вклад в АПК.

В общем, где бы ни родился - в Беларуси пригодился. Но трудовая дисциплина у нас для всех: Президент требует идеального порядка! Бардак начинается с малого.

На МТК "Нестановичи-Агро" падеж удалось свести к единичным случаям

Новорожденных здесь берут под опеку с первых минут. VIP-условия для каждого малыша - отдельная "квартирка" и молозиво на обед. Несколько лет назад построили профилакторий для телят. Казалось бы, без особых изысков - деревянные конструкции, особый подход в уходе и кормлении, - но в итоге гибель животных - лишь единичные случаи…

"Хороший профилакторий. Месяц (речь о скорости возведения - прим. ред.). Заказал эти конструкции. Приезжаешь - штампуй, бетонируй. Никакой сложности. Тоже - шефы (могут оказать помощь - прим. ред.). Очень технологично, ничего выдумывать не надо, - сказал Президент. - Хороший профилакторий для телят. Надо тиражировать".

Успешный опыт будут использовать по всей стране

Быстро, недорого, эффективно. В таких условиях и специалистам работается веселей. В подобных профилакториях можно пестовать телят из других хозяйств: из тех, что таких условий не имеют. Ну а полезным опытом готовы делиться.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

"Было принято соответствующее решение построить на территории Минской области в этом году 111 таких профилакториев для того, чтобы переместить туда 20 тыс. телят. Мы пошагово отработали, в какие сроки, кто что должен делать для того, чтобы эту задачу выполнить. Буквально на следующей неделе планируем собрать здесь всех председателей райисполкомов для того, чтобы воочию они могли увидеть, как это работает, как соблюдается вся технология по содержанию и кормлению".

Президент раскритиковал отсутствие порядка и условия содержания телят

Позитив Александр Лукашенко оценил, но хозяйский глаз зацепился за то, что портит картину. Жесткая критика Президента за примеры бесхозяйственности: от хмызняка на территории до ледяной корки на дорожках. Ну а крайнее возмущение - от формального и бездушного отношения к животным. Тут хочешь не хочешь, а возьмешься за вилы.

На улице, где в специальных просторных групповых домиках в загородках содержатся телята, Александр Лукашенко в буквальном смысле слова взялся за вилы и разгреб верхний слой соломы. Как оказалось, он лежал буквально поверх льда и снега. "Драть их надо как сидорову козу. Что снег нельзя было убрать? - эмоционально заметил глава государства. - За телят головой ответите. Это мелочь, казалось бы. Но такой бардак у нас везде - бездушное отношение к животине, которую мы выращиваем".

"Косяки ты свои знаешь. Я родился в деревне, не в Минске", - заметил он в адрес руководителя сельхозпредприятия Анастасии Кузьминой.

Дисциплина и порядок - это основа любых технологических процессов

Здесь на месте есть руководитель. Кстати, это тяжелая ноша на женских плечах Анастасии Кузьминой… Но ответственность за работу сельхозпредприятий коллективная: она лежит и на главе района, и на профильном министре, и на губернаторе. По все вертикали должны понимать, от чего зависит успех в АПК.

Лукашенко: К 17 сентября должны быть чистота и порядок!

"Дисциплина и порядок - это основа любых технологических процессов", - заметил белорусский лидер.

Он поручил к 17 сентября полностью реализовать намеченные на МТК планы и буквально "все вылизать". А местной власти нужно взять эту работу на четкий контроль. "Имей в виду, за район ты отвечаешь прежде всего. И косяки здесь твои. Потому что ты, наверное, из кабинета не вылазишь. Или ездишь в два хозяйства", - обратился Президент к председателю Логойского райисполкома Александру Ласевичу.

"Я проверю. Я все больше убеждаюсь, что надо неожиданно куда-то приехать - и дорога вычищена как надо, в порядок приведено более-менее все. И тут, наверное, ночью работали. Но тоже полезно, когда что-то прозевали", - сказал Президент.

Борьба за результат в АПК