Лукашенко: Если сейчас "проспать" Африку, в будущем есть риск лишиться прироста экономики

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Если сейчас "проспать" Африку, в будущем есть риск лишиться прироста экономики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время совещания с руководителями дипломатических представительств, сообщает БЕЛТА.

Президент напомнил, что белорусских министров и руководителей предприятий первое время приходилось буквально толкать в этот регион. Многие полагали, что работать на африканском континенте попросту бесперспективно. "А теперь смотрите на результаты даже по Зимбабве, которая под санкциями, Нигерии. Оказывается, все реализуемо", - отметил Президент.

Глава государства призвал нарастить поставки белорусской техники в Африканский регион, в частности в Нигерию. К тому же основа для этого есть. Кроме того, у африканского населения есть необходимость в качественных продуктах питания и медицинском обслуживании.

"Они понимают, что мы диктовать им повестку внутреннюю не будем. И они стремятся к таким странам. Я на переговорах эту их позицию поддерживаю. Поэтому в Африку, Азию и Латинскую Америку (которую мы потеряли фактически) надо идти. Нам же немного надо, - подчеркнул Президент. - С Африкой надо сотрудничать. Это будущее. Если мы там застолбимся, если продвинем там свой интерес, они будут сотрудничать с нами всегда. Потому что мы это делаем порядочно".

Говоря о перспективах сотрудничества с Африкой, Александр Лукашенко напомнил, как несколько десятилетий назад в этом же ключе ставил вопрос о работе на китайском векторе: "Вспомните, как в конце 90-х - начале 2000-х мы заходили в Китай. Сейчас то же самое с Африкой. "Проспим" Африку - потеряем прирост своей экономики в будущем. Сами предприятия должны наращивать компетенции, целенаправленно учиться работать на африканском континенте".

Он также обозначил важность более активной работы белорусского бизнеса на африканском направлении.

Глава государства привел конкретные цифры, которые подтверждают, что Африка стала достаточно значимым торговым партнером Беларуси. За один 2024 год экспорт в Африку увеличился почти в 3,5 раза до рекордного показателя в почти 650 млн долларов. В этом году за пять месяцев прибавили еще почти 150 млн долларов, а доля Африки в белорусском экспорте возросла с 1,5 % до более чем 3 %.

"Там 54 страны - всем места хватит. Это будущий макрорегион №1 по темпам роста", - уверен глава государства.

При этом речь идет не только о том, чтобы удержать положительную динамику, но и мощно закрепиться на африканском рынке. Александр Лукашенко считает, что Беларуси по силам выйти на устойчивый 1 млрд долларов, а лучше - 1,5 млрд долларов экспорта в год к концу пятилетки. "Контроль и спрос с наших дипломатов в Африке должны стать беспрецедентными. А за результат... Вносите предложения - будем дополнительно поощрять", - пообещал глава государства.

Белорусский лидер обратил внимание и на регион Латинской Америки, с которым объемы сотрудничества в настоящее время проседают. Экспорт в этом направлении в основном состоит из поставок калийных удобрений, несмотря на то, что Беларусь укрепила диалог с рядом основных партнеров в этом регионе - Венесуэлой и Кубой. Кроме того, в Аргентине, Бразилии и Колумбии работают белорусские посольства.