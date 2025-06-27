Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Лукашенко: Форум регионов Беларуси и России не один раз подтверждал свою экономическую эффективность

Изображение
Фото: Детский правовой сайт

Форум регионов Беларуси и России неоднократно подтвердил свою экономическую эффективность. Это подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем видеообращении к участникам XII Форума регионов Беларуси и России, который проходит в Нижнем Новгороде, информирует БЕЛТА.

"За годы работы этот межрегиональный саммит доказал и неоднократно подтвердил свою экономическую эффективность - подписаны сотни соглашений и коммерческих контрактов, общие суммы которых сопоставимы с бюджетами отдельных стран, - подчеркнул белорусский лидер. - Наше стратегическое партнерство способствует укреплению сотрудничества, позволяет эффективно противостоять внешнему давлению, своевременно реагировать на глобальные вызовы современности, оберегать наши традиции и духовно-нравственные ценности".

Глава государства акцентировал внимание на важности последовательно выполнять взятые на себя обязательства - расширять региональные связи, создавать новые совместные производства и обеспечивать технологический суверенитет.

Беларусь-РоссияАлександр ЛукашенкоФорум регионовПрезидент Беларуси