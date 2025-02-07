Лукашенко - главе Башкортостана: В 2025-м нужно нарастить товарооборот и превзойти 320 млн долларов

Беларусь и Башкортостан имеют все необходимое, чтобы в 2025 году нарастить товарооборот и превзойти 320 млн долларов. Это подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с главой Республики Башкортостан Российской Федерации Радием Хабировым, сообщила БЕЛТА .

Глава государства в начале встречи подчеркнул, что между Беларусью и российским регионом сложились неплохие отношения, есть ряд совместных технологических проектов. "Но, откровенно говоря, мы немножко сбавили обороты в 2024 году (может, статистика не совсем точно дает информацию). Мы где-то на 5-6 % в товарообороте снизили, - сказал Александр Лукашенко. - Мы просто обязаны в 2025 году нарастить этот товарооборот и превзойти 315 - 320 млн долларов, которые мы наработали".