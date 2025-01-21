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Лукашенко готов поддержать Трампа в выдвижении на Нобелевскую премию, если он станет миротворцем

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AP Photo

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов поддержать Дональда Трампа в выдвижении на Нобелевскую премию, если он действительно станет миротворцем. Об этом глава государства заявил во время общения с работниками Минского автозавода, сообщает БЕЛТА.

"Если ты миротворец, работай на то, чтобы войн не было. Это ты можешь. Потому что американцы всегда развязывали эти войны. Или подталкивали к войнам. Если ты это сделаешь, ну хочешь быть нобелевским лауреатом - мы тоже тебя поддержим, представим. Хотя там уже Нобелевская премия ничего не значит", - заявил белорусский лидер.

Говоря о предвыборных заявлениях и обещаниях Дональда Трампа, Александр Лукашенко подчеркнул, что нельзя "осчастливить" один только американский народ. "Трамп же ведь не мальчишка, он уже отработал срок. Ему уже надо какие-то выводы делать. И надо понимать, что, кроме американцев, в мире еще больше 200 народов и народностей. И государств, которые хотят, чтобы эти народы хорошо жили. А Америка себя очень плохо ведет в последнее время", - обратил внимание глава государства.

По словам Александра Лукашенко, США уже не смогут в одиночку доминировать в мире. "Никакой Китай они не сломают и не переломят", - уверен он.

Александр ЛукашенкоДональд ТрампСША