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Лукашенко - губернатору Астраханской области: Мы будем стремиться к тому, чтобы выровнять сальдо
Беларусь готова нарастить поставки в Астраханскую область, чтобы сбалансировать торговое сальдо. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 мая во время встречи с губернатором Астраханской области России Игорем Бабушкиным, информирует БЕЛТА.
Глава государства, говоря о торгово-экономическом сотрудничестве с российским регионом, отметил, что торговое сальдо складывается пока не в пользу Беларуси. "Мы будем стремиться к тому, чтобы выровнять сальдо", - сказал Президент.
"Нет, мы по американскому пути не пойдем, и вы тоже, - добавил Александр Лукашенко, намекая на недавние решения Президента США Дональда Трампа по существенному увеличению пошлин для ряда стран, которые в последнее время часто обсуждались. - Слава богу, что Дональд понял, что в экономике дела так не делаются".
"Мы готовы к сотрудничеству, чтобы увеличить поток наших товаров в вашу область, чтобы сбалансировать торговое сальдо", - подчеркнул глава государства.
Товарооборот Беларуси и Астраханской области за последние пять лет достиг пикового значения в 2022 году - 62 млн долларов. По данным за 2024 год, показатель сложился на уровне почти 47 млн долларов, прибавив 13 % к 2023-му. При этом белорусский экспорт за последние три года держится в пределах от 12,3 млн до 13 млн долларов.
В январе - феврале 2025 года взаимный объем торговли товарами превысил 9 млн долларов, что на 72 % больше показателей за аналогичный период 2024 года, а экспорт - 2 млн долларов, увеличившись вдвое.
Беларусь поставляет в российский регион в основном машины и устройства для подъема, перемещения, разгрузки и погрузки, алюминиевые прутки и профили, лесоматериалы, изделия из цемента, бетона или искусственного камня. Из Астраханской области в нашу страну поступают сера, плоский прокат и другие изделия из стали, рыба и томаты.