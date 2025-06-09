Лукашенко - губернатору Калининградской области: Мы всегда готовы подставить вам плечо

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 июня во время встречи с губернатором Калининградской области России Алексеем Беспрозванных отметил особое чувство ответственности за этот регион и подчеркнул готовность развивать сотрудничество по широкому спектру направлений, пишет БЕЛТА.

Приветствуя руководителя региона, глава государства заметил, что с ним встречается впервые, хотя это уже второй визит Алексея Беспрозванных в Беларусь, он уже более-менее знаком со страной и ее возможностями.

Об особом чувстве ответственности

Президент напомнил, что в советские времена, образно говоря, Беларусь была ответственной за Калининградскую область и с тех времен в стране сохранилось особое отношение к этому региону. "Мы готовы всегда подставить вам плечо, - заверил Александр Лукашенко. - Мы живем в суверенных независимых государствах, но у меня всегда это чувство, когда я давным-давно бывал в Калининградской области и когда ко мне приезжают люди из Калининградской области… Я, поверьте, чувствую свою ответственность, как и белорусы, за этот уголок нашего общего отечества. Поэтому вы можете на нас надеяться в том, на что мы способны в Беларуси".

О сложной логистике и уровне торговли

Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве с Калининградской областью, Александр Лукашенко отметил некоторое снижение во взаимной торговле, в том числе по экспортным поставкам из Беларуси. В этом, по его словам, вина прежде всего белорусской стороны. "Вы как хороший промышленник, насколько я знаю (Алексей Беспрозванных долгое время работал в промышленном секторе, в том числе являлся заместителем министра промышленности и торговли России. - Прим. БЕЛТА), понимаете, о чем идет речь, и приложите все усилия, поможете, подскажете для того, чтобы мы, Беларусь и Калининградская область, все-таки не падали в нашем товарообороте, а показывали пример другим по росту товарооборота. Мы также будем стараться, чтобы достичь как минимум того, что было у нас", - сказал Президент.