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Лукашенко и Путин планируют в ближайшее время встретиться
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время планирует встретиться с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным для обсуждения наиважнейших вопросов с глазу на глаз. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
Ранее Лукашенко сообщил, что в воскресенье, 27 июля, провел телефонный разговор с Путиным.
"У президентов Беларуси и России, безусловно, всегда есть что обсудить. Так сказать, пул тем - как по двусторонним отношениям, так и по международной повестке", - сказала Наталья Эйсмонт.
По ее информации, накануне программные вопросы по телефону лидеры обсуждать не стали. "Есть темы, которые вообще по телефону лучше не обсуждать. Президенты договорятся в ближайшее время о встрече и все наиважнейшие и серьезные вопросы обсудят с глазу на глаз", - отметила Эйсмонт.