Лукашенко и Путин проведут двустороннюю встречу 9 октября в Москве

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин 9 октября в Москве проведут двустороннюю встречу, сообщает БЕЛТА.

Ожидается, что главы государств обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического сотрудничества и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.

Как ранее сообщала пресс-служба Президента России, состоится торжественная церемония вручения Президенту Беларуси высшей государственной награды Российской Федерации - ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного - высший государственный орден Российской Федерации (первый орден и высшая награда в Российской империи). Награда учреждена в конце XVII века Петром I в честь апостола Андрея Первозванного. Всего до 1917 года награду получили более 1 тыс. человек.

После Октябрьской революции орден, как и все остальные награды Российской империи, был упразднен. Но в 1998 году указом Президента России восстановлен как высшая государственная награда. Согласно статуту, им могут награждаться выдающиеся государственные, общественные деятели и другие граждане Российской Федерации за "исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России", а также главы и руководители правительств зарубежных стран за "выдающиеся заслуги перед Российской Федерацией".

Начиная с 1998 года орденом были награждены 26 человек. В их числе Председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, ныне бывшие руководители Азербайджана и Казахстана Гейдар Алиев и Нурсултан Назарбаев.