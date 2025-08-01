Лукашенко и Путин проведут встречу на Валааме

Главы Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся на острове Валаам (Ладожское озеро) в Карелии, информирует БЕЛТА.

Президент Беларуси находится с рабочим визитом в России. В формате "один на один" главы государств в неформальной обстановке обсудят наиболее важные и актуальные вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, реализацией союзных проектов. В центре внимания также будут международная повестка дня и тематика региональной безопасности.

Главы государств ранее уже трижды вместе посещали этот остров. В первый раз Александр Лукашенко и Владимир Путин побывали здесь в июле 2019 года, а затем аналогичные июльские встречи состоялись в 2023 и 2024 годах. Лидеры стран совмещали посещение расположенного на Валааме монастыря с неформальным общением, чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества и международной обстановки.

Валаамский монастырь - один из самых почитаемых в России. Ежегодно обитель посещают более 100 тыс. паломников и туристов.