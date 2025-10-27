3.67 BYN
Лукашенко и спецпосланник Папы Римского Гуджеротти уверены в важности диалога для согласия в мире
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с префектом Дикастерии по делам Восточных церквей в Ватикане кардиналом Клаудио Гуджеротти, сообщает БЕЛТА.
"Я ознакомлен в деталях с вашим визитом. Очень рад, что вы вспомнили Беларусь и вам понравилась Беларусь, понравились наши люди. Все. Не только католики, православные. И другие люди. И даже мусульмане очень хорошо восприняли ваш визит. Это говорит о том, что тот след ваш в Беларуси, извините за тавтологию, не бесследен", - сказал глава государства.
Кардинал Клаудио Гуджеротти посещает Беларусь в качестве специального посланника Папы Римского Льва XIV для участия в торжествах по случаю празднования 100-летия Пинской епархии. Она была основана 25 октября 1925 года и сейчас является одной из четырех католических епархий в Беларуси, охватывая территорию Брестской и Гомельской областей.
Клаудио Гуджеротти в 2011-2015 годах занимал пост Апостольского нунция в Беларуси.