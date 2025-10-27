Лукашенко и спецпосланник Папы Римского Гуджеротти уверены в важности диалога для согласия в мире

"Я ознакомлен в деталях с вашим визитом. Очень рад, что вы вспомнили Беларусь и вам понравилась Беларусь, понравились наши люди. Все. Не только католики, православные. И другие люди. И даже мусульмане очень хорошо восприняли ваш визит. Это говорит о том, что тот след ваш в Беларуси, извините за тавтологию, не бесследен", - сказал глава государства.